СМИ: объем поставок нефти морским путем в мире достиг нового рекорда
Танкеры с нефтью. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Объем поставок нефти морским путем в мире достиг нового рекорда после того, как показатель увеличивался на протяжении десяти недель подряд, что также стало самым продолжительным ростом за время наблюдения, сообщает Блумберг со ссылкой на данные аналитиков компании Vortexa.
"Объем нефти, который перевозят в мировом океане, достиг нового рекорда", - указано в публикации.
Отмечается, что на текущий момент в мире морским путем транспортируется почти 1,4 миллиарда баррелей нефти, что стало самым большим значением за время ведения статистики с 2016 года.
Кроме того, по данным аналитиков, поставки стабильно увеличиваются на протяжении уже десяти недель подряд, что также оказалось наиболее продолжительным ростом за время сбора статистической информации.
Как утверждает издание, рост морских перевозок нефти свидетельствует о том, что поставки продолжают расти, несмотря на рост цен после введения санкций США в отношении России. в отношении некоторых крупнейших российских нефтяных компаний.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.