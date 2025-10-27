Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти - 27.10.2025
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти - 27.10.2025, ПРАЙМ
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции,... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T19:02+0300
2025-10-27T19:02+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
РИМ, 27 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят. Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. "Вскоре я приеду в Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Трампом. Мы обсуждаем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, поскольку Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Без них цены на энергоносители резко вырастут, что приведет к дефициту поставок", - заявил Орбан в интервью итальянской газете Repubblica. По его словам, с венгерской точки зрения, Трамп ошибается в связи с введением санкций. "Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии", - сказал премьер, который прибыл на Апеннины для аудиенции у папы Римского и встречи с премьером Италии Джорджей Мелони. Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом. Ранее Орбан заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут.
19:02 27.10.2025
 
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти

Орбан заявил, что намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
РИМ, 27 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Орбан прокомментировал возможную конфискацию российских активов ЕС
23 октября, 23:56
"Вскоре я приеду в Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Трампом. Мы обсуждаем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, поскольку Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Без них цены на энергоносители резко вырастут, что приведет к дефициту поставок", - заявил Орбан в интервью итальянской газете Repubblica.
По его словам, с венгерской точки зрения, Трамп ошибается в связи с введением санкций. "Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии", - сказал премьер, который прибыл на Апеннины для аудиенции у папы Римского и встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.
Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
25 октября, 22:31
 
Заголовок открываемого материала