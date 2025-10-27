https://1prime.ru/20251027/orban-863989189.html

Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти

Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти - 27.10.2025, ПРАЙМ

Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции,... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T19:02+0300

2025-10-27T19:02+0300

2025-10-27T19:02+0300

нефть

венгрия

сша

рф

виктор орбан

дональд трамп

мария захарова

ес

роснефть

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg

РИМ, 27 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят. Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. "Вскоре я приеду в Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с президентом Трампом. Мы обсуждаем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, поскольку Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Без них цены на энергоносители резко вырастут, что приведет к дефициту поставок", - заявил Орбан в интервью итальянской газете Repubblica. По его словам, с венгерской точки зрения, Трамп ошибается в связи с введением санкций. "Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии", - сказал премьер, который прибыл на Апеннины для аудиенции у папы Римского и встречи с премьером Италии Джорджей Мелони. Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом. Ранее Орбан заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут.

https://1prime.ru/20251023/es-863865478.html

https://1prime.ru/20251025/tramp-863935476.html

венгрия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, сша, рф, виктор орбан, дональд трамп, мария захарова, ес, роснефть, лукойл, энергетика