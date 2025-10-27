Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предупредила о негативном влиянии санкций США против России на страны ЕС - 27.10.2025
ЕК предупредила о негативном влиянии санкций США против России на страны ЕС
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Санкции США против "Роснефти" и "Лукойл" могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС, Еврокомиссия старается их минимизировать, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Очевидно, что эти санкции могут оказать негативное влияние, и мы проводим постоянные контакты с нашими странами, чтобы убедиться, что мы можем избежать такого влияния… Пока такого негативного влияния мы не видим", - сказала она. Ранее США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" и ряда их дочерних компаний. Затем Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, в который вошли в том числе санкции против более чем 100 танкеров, ряда физических и юридических лиц.
15:02 27.10.2025 (обновлено: 15:03 27.10.2025)
 
ЕК предупредила о негативном влиянии санкций США против России на страны ЕС

Итконен: санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" могут негативно повлиять на страны ЕС

Еврокомиссия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Санкции США против "Роснефти" и "Лукойл" могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС, Еврокомиссия старается их минимизировать, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Очевидно, что эти санкции могут оказать негативное влияние, и мы проводим постоянные контакты с нашими странами, чтобы убедиться, что мы можем избежать такого влияния… Пока такого негативного влияния мы не видим", - сказала она.
Ранее США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" и ряда их дочерних компаний. Затем Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, в который вошли в том числе санкции против более чем 100 танкеров, ряда физических и юридических лиц.
МИД назвал санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" контрпродуктивными
23 октября, 12:41
 
