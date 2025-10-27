https://1prime.ru/20251027/sanktsii-863978080.html
ЕК предупредила о негативном влиянии санкций США против России на страны ЕС
ЕК предупредила о негативном влиянии санкций США против России на страны ЕС - 27.10.2025, ПРАЙМ
ЕК предупредила о негативном влиянии санкций США против России на страны ЕС
Санкции США против "Роснефти" и "Лукойл" могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС, Еврокомиссия старается их минимизировать, сообщила на брифинге в... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:02+0300
2025-10-27T15:02+0300
2025-10-27T15:03+0300
экономика
нефть
брюссель
сша
роснефть
лукойл
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Санкции США против "Роснефти" и "Лукойл" могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС, Еврокомиссия старается их минимизировать, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Очевидно, что эти санкции могут оказать негативное влияние, и мы проводим постоянные контакты с нашими странами, чтобы убедиться, что мы можем избежать такого влияния… Пока такого негативного влияния мы не видим", - сказала она. Ранее США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" и ряда их дочерних компаний. Затем Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, в который вошли в том числе санкции против более чем 100 танкеров, ряда физических и юридических лиц.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863843099.html
брюссель
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, брюссель, сша, роснефть, лукойл, ес, санкции против рф
Экономика, Нефть, Брюссель, США, Роснефть, Лукойл, ЕС, санкции против РФ
ЕК предупредила о негативном влиянии санкций США против России на страны ЕС
Итконен: санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" могут негативно повлиять на страны ЕС