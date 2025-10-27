СМИ: Стармер обсудил с Трампом давление на КНР по решению о нефти из России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251027/starmer-863994668.html
2025-10-27T21:56+0300
2025-10-27T21:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304615_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b55e9d44ec5bf2921772e38a5bb6ad8a.jpg
ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg заявил, что в воскресенье обсудил с президентом США Дональдом Трампом способы оказать давление на Китай, чтобы Пекин отказался от покупки российской нефти. "Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть", - пишет агентство. По словам британского премьера, разговор состоялся перед встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, состоится в четверг. "Я действительно говорил с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с президентом Си, поэтому я думаю, что разговор был важным", - подчеркнул Стармер. Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции, направленные на то, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
21:56 27.10.2025
 
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg заявил, что в воскресенье обсудил с президентом США Дональдом Трампом способы оказать давление на Китай, чтобы Пекин отказался от покупки российской нефти.
"Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть", - пишет агентство.
По словам британского премьера, разговор состоялся перед встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, состоится в четверг.
"Я действительно говорил с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с президентом Си, поэтому я думаю, что разговор был важным", - подчеркнул Стармер.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции, направленные на то, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
