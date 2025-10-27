США хотят украсть нефтяные резервы Венесуэлы, считает американский эксперт

https://1prime.ru/20251027/venesuela-863998446.html

ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Действия США в отношении Венесуэлы не имеют никакого отношения к борьбе с наркотрафиком, поскольку представляют из себя попытку украсть нефтяные резервы латиноамериканского государства, считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Мы просто пытаемся их украсть", - заявил Сакс в понедельник в подкасте Judging Freedom, автор и ведущий которого - бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Сакс добавил, что нынешние действия американской администрации у берегов Венесуэлы "вообще не имеют никакого отношения" к борьбе с наркоторговлей. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что американский президент Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике. Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.

