Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят украсть нефтяные резервы Венесуэлы, считает американский эксперт - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/venesuela-863998446.html
США хотят украсть нефтяные резервы Венесуэлы, считает американский эксперт
США хотят украсть нефтяные резервы Венесуэлы, считает американский эксперт - 27.10.2025, ПРАЙМ
США хотят украсть нефтяные резервы Венесуэлы, считает американский эксперт
Действия США в отношении Венесуэлы не имеют никакого отношения к борьбе с наркотрафиком, поскольку представляют из себя попытку украсть нефтяные резервы... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T23:49+0300
2025-10-27T23:49+0300
нефть
мировая экономика
венесуэла
сша
колумбия
джеффри сакс
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/33/841873346_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_04b4e7098a9c236c22cc077564910a7e.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Действия США в отношении Венесуэлы не имеют никакого отношения к борьбе с наркотрафиком, поскольку представляют из себя попытку украсть нефтяные резервы латиноамериканского государства, считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Мы просто пытаемся их украсть", - заявил Сакс в понедельник в подкасте Judging Freedom, автор и ведущий которого - бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Сакс добавил, что нынешние действия американской администрации у берегов Венесуэлы "вообще не имеют никакого отношения" к борьбе с наркоторговлей. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что американский президент Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике. Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
https://1prime.ru/20251024/tramp-863901085.html
https://1prime.ru/20251010/venesuela-863398422.html
https://1prime.ru/20251010/nebenzya-863395566.html
венесуэла
сша
колумбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/33/841873346_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6aa20bbc24fe193aeb52256593337ecd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, колумбия, джеффри сакс, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, КОЛУМБИЯ, Джеффри Сакс, Дональд Трамп
23:49 27.10.2025
 
США хотят украсть нефтяные резервы Венесуэлы, считает американский эксперт

Американский экономист Сакс считает, что США пытаются украсть нефтяные резервы Венесуэлы

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский | Перейти в медиабанкГорода мира. Каракас
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Города мира. Каракас. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Действия США в отношении Венесуэлы не имеют никакого отношения к борьбе с наркотрафиком, поскольку представляют из себя попытку украсть нефтяные резервы латиноамериканского государства, считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Мы просто пытаемся их украсть", - заявил Сакс в понедельник в подкасте Judging Freedom, автор и ведущий которого - бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Трамп пригрозил Венесуэле наземными операциями
24 октября, 16:48
Сакс добавил, что нынешние действия американской администрации у берегов Венесуэлы "вообще не имеют никакого отношения" к борьбе с наркоторговлей.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что американский президент Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
США пытаются свергнуть Мадуро, заявил постпред Венесуэлы в ООН
10 октября, 23:53
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.
Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя
10 октября, 23:08
 
НефтьМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАКОЛУМБИЯДжеффри СаксДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала