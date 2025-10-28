https://1prime.ru/20251028/neft-864015852.html

В Saudi Aramco рассказали, от чего зависят цены на нефть

ДОХА, 28 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть будут зависеть от действия санкций против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", хотя спрос на нефть был высоким и до их введения, особенно со стороны Китая, заявил во вторник исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер во время трансляции форума Future Investment Initiative. "Сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет с санкциями", - сказал Нассер, отвечая на вопрос о ценах на нефть. "Но мы точно знаем, что спрос был высоким даже до введения этих санкций против "Роснефти" и "Лукойла", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний.

