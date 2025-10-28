Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Saudi Aramco рассказали, от чего зависят цены на нефть - 28.10.2025
В Saudi Aramco рассказали, от чего зависят цены на нефть
В Saudi Aramco рассказали, от чего зависят цены на нефть - 28.10.2025, ПРАЙМ
В Saudi Aramco рассказали, от чего зависят цены на нефть
Цены на нефть будут зависеть от действия санкций против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", хотя спрос на нефть был высоким и до их... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T16:18+0300
2025-10-28T16:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
ДОХА, 28 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть будут зависеть от действия санкций против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", хотя спрос на нефть был высоким и до их введения, особенно со стороны Китая, заявил во вторник исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер во время трансляции форума Future Investment Initiative. "Сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет с санкциями", - сказал Нассер, отвечая на вопрос о ценах на нефть. "Но мы точно знаем, что спрос был высоким даже до введения этих санкций против "Роснефти" и "Лукойла", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний.
16:18 28.10.2025
 
В Saudi Aramco рассказали, от чего зависят цены на нефть

Saudi Aramco: цены на нефть будут зависеть от санкций против "Роснефти" и "Лукойл"

Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
ДОХА, 28 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть будут зависеть от действия санкций против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", хотя спрос на нефть был высоким и до их введения, особенно со стороны Китая, заявил во вторник исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер во время трансляции форума Future Investment Initiative.
"Сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет с санкциями", - сказал Нассер, отвечая на вопрос о ценах на нефть.
"Но мы точно знаем, что спрос был высоким даже до введения этих санкций против "Роснефти" и "Лукойла", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан не верит в возможность исключить российскую нефть с мирового рынка
Вчера, 21:49
 
