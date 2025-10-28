Цены на нефть снижаются более чем на 2%

https://1prime.ru/20251028/neft-864019730.html

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются уже более чем на 2% из-за снижения рисков для поставок на рынке "черного золота", несмотря на американские санкции по отношению к ведущим нефтяным компаниям из России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,03% относительно уровня предыдущего закрытия, до 63,58 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,23%, до 59,94 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний. "На рынке есть скептицизм относительно того, что санкции... окажутся такими строгими, как мы изначально предполагали. Сегодня мы определённо наблюдали некоторый отход от рисковых активов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). Так, ранее министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что правительство США представило письменные гарантии того, что немецкие дочерние структуры "Роснефти" не подпадут под действие американских санкций, передало агентство Рейтер. Кроме того, в воскресенье, 2 ноября, пройдет очередное заседание восьмерки стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир. "Добровольцы" в сентябре завершили досрочный отход от действующих сверх квот ограничений на добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения еще на 1,65 миллиона. Перспективы возвращения нефти на рынок негативно влияют на котировки этого вида сырья, и нефть дешевеет второй день подряд.

