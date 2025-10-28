https://1prime.ru/20251028/peskov-864011980.html

Песков: российские энергоносители привлекательны и конкурентоспособны

2025-10-28T13:01+0300

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские энергоносители имеют стратегическое значение для многих стран, они привлекательны и конкурентоспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы предлагаем, предлагаем свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен, он привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашим товаром", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждала ли Россия с Индией и Китаем усиление давления со стороны США из-за покупки российской нефти. Министерство финансов США на минувшей неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

2025

