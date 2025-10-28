Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины - 28.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251028/premer-864000180.html
Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины
Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины - 28.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T02:27+0300
2025-10-28T02:27+0300
энергетика
экономика
нефть
сша
украина
великобритания
кир стармер
дональд трамп
мария захарова
минфин сша
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний. "Ситуация улучшилась", - заявил Стармер в интервью агентству Блумберг. Агентство отмечает что Стармер говорил об улучшении ситуации для Украины после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний. Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции, направленные на то, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
сша
украина
великобритания
нефть, сша, украина, великобритания, кир стармер, дональд трамп, мария захарова, минфин сша, роснефть, лукойл
Энергетика, Экономика, Нефть, США, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Дональд Трамп, Мария Захарова, Минфин США, Роснефть, Лукойл
02:27 28.10.2025
 
Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины

Премьер Британии Стармер заявил об улучшении ситуации для Украины

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний.
"Ситуация улучшилась", - заявил Стармер в интервью агентству Блумберг.
Агентство отмечает что Стармер говорил об улучшении ситуации для Украины после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции, направленные на то, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерДональд ТрампМария ЗахароваМинфин СШАРоснефтьЛукойл
 
 
