Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины
Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины - 28.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T02:27+0300
2025-10-28T02:27+0300
2025-10-28T02:27+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний.
"Ситуация улучшилась", - заявил Стармер в интервью агентству Блумберг.
Агентство отмечает что Стармер говорил об улучшении ситуации для Украины после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции, направленные на то, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Премьер Британии заявил об улучшении ситуации для Украины
Премьер Британии Стармер заявил об улучшении ситуации для Украины
