Такер Карлсон раскрыл план Зеленского

МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Киев планировало заселить свою Украину, в которой сильно сократилось мужское население, мигрантами, заявил в беседе с RTVI US на YouTube известный журналист Такер Карлсон."Украина даже вместе с НАТО не может выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет. Я действительно думаю, что у них был такой план", — сказал он.При этом Карлсон назвал сложившуюся на Украине ситуацию самым печальным, что он когда-либо видел за пределами Соединенных Штатов.На Украине ухудшается демографическая ситуация, в частности, из-за мобилизационных мероприятий. С 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, и уже на следующий день Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны. В октябре прошлого года в публикации журнала Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщалось, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери, в связи с чем военные комиссариаты начали призывать граждан со средним возрастом 43 года. В интернете циркулируют множество видео о насильственной мобилизации, на которых видно, как сотрудники украинских военкоматов, часто применяя физическую силу и избивая мужчин, увозят их в микроавтобусах в неизвестных направлениях.

