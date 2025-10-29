https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864045396.html

Германия получила гарантийное письмо от США по дочкам "Роснефти"

БЕРЛИН, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии в качестве временного решения получило гарантийное письмо от властей США, что немецкие дочки "Роснефти" не попадут под действие американских санкций, но ожидает юридически надежного разъяснения в ближайшее время, сообщила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Луиза-Мария Шпо (Luisa-Maria Spoo). Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкие дочки "Роснефти" не попадут под действие американских санкций. "Мы получили гарантии от уполномоченных органов США в том, что санкции не должны быть направлены против немецких дочерних компаний "Роснефти"... Мы получили соответствующее гарантийное письмо в качестве временного решения. В принципе мы поддерживаем тесный и конструктивный диалог с властями США, а также продолжаем работать над юридически надежным разъяснением и ожидаем его в ближайшее время", - сообщила представитель министерства на брифинге кабмина ФРГ в среду. На прошлой неделе США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу предположил, что "дочки" "Роснефти", находящиеся под доверительным управлением правительства ФРГ, будут исключены из санкций США. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить их от действия американских санкций. В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. В сентябре нынешнего года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта будущего года. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" направляла в немецкое минэкономики требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии и иск против продления такого управления. А в декабре 2023 года "Роснефть" подала и конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

