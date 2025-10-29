https://1prime.ru/20251029/indiya-864037030.html

Госкорпорация в Индии не планирует останавливать закупки российской нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 окт – ПРАЙМ. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, государственная корпорация Indian Oil Corporation не планирует останавливать закупки российской нефти, заявил финансовый директор компании Анудж Джайн. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предпринял Лондон. Позже страны так называемой "коалиции желающих" заявили, что намерены в дальнейшем вводить новые санкции. "Мы ни в коем случае не прекратим (покупку российской нефти – ред.), пока соблюдаем санкции. Российская нефть не находится под санкциями", – цитирует газета Tribune India заявление Джайна на конференции аналитиков Indian Oil Corporation. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. Индия - третий по величине импортер энергоносителей в мире, она закупает более 80% потребляемой ею нефти на международных рынках. Россия остаётся крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию, на нее приходится треть импортируемого объёма сырья. Место второго крупнейшего импортера нефти в Индию занимает Ирак, за ним следует Саудовская Аравия.

