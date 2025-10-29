Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти стабильна на разнонаправленных факторах - 29.10.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Стоимость нефти стабильна на разнонаправленных факторах
Стоимость нефти стабильна на разнонаправленных факторах - 29.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти стабильна на разнонаправленных факторах
Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются и в целом стабильны за счёт нескольких разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов и... | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются и в целом стабильны за счёт нескольких разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,05% относительно уровня предыдущего закрытия, до 63,8 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на ещё более символические 0,02%, до 60,14 доллара. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 24 октября сократились на 4 миллиона баррелей. Выход данных о снижении запасов нефти в США служит позитивным фактором для цен на нефть, в то же время ожидание увеличения добычи со стороны восьмерки стран -участников ОПЕК+ и недавние санкции со сторон США относительно российских нефтяных компаний также продолжают влиять на рынок, приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). "Это не означает, что рост имеет неограниченный потенциал. Потому что вместе со сложившейся ситуацией вокруг санкций и предложения спрос по-прежнему остается слабым", - комментирует ситуацию на рынках аналитик. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - на совещании 2 ноября рассматривают увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки. Президент США Дональд Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний.
08:46 29.10.2025 (обновлено: 08:47 29.10.2025)
 

Стоимость нефти стабильна на разнонаправленных факторах

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются и в целом стабильны за счёт нескольких разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,05% относительно уровня предыдущего закрытия, до 63,8 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на ещё более символические 0,02%, до 60,14 доллара.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 24 октября сократились на 4 миллиона баррелей.
Выход данных о снижении запасов нефти в США служит позитивным фактором для цен на нефть, в то же время ожидание увеличения добычи со стороны восьмерки стран -участников ОПЕК+ и недавние санкции со сторон США относительно российских нефтяных компаний также продолжают влиять на рынок, приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
"Это не означает, что рост имеет неограниченный потенциал. Потому что вместе со сложившейся ситуацией вокруг санкций и предложения спрос по-прежнему остается слабым", - комментирует ситуацию на рынках аналитик.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - на совещании 2 ноября рассматривают увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки.
Президент США Дональд Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний.
