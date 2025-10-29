https://1prime.ru/20251029/senatory-864026228.html

Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину

Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину - 29.10.2025, ПРАЙМ

Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину

Сенаторы на заседании в среду заслушают председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, говорится в повестке. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T00:20+0300

2025-10-29T00:20+0300

2025-10-29T00:20+0300

финансы

экономика

рф

эльвира набиуллина

антон силуанов

борис ковальчук

минфин

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864026228.jpg?1761686437

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду заслушают председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, говорится в повестке. Ожидается, что в рамках "правительственного часа" глава ЦБ расскажет о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан. В повестке заседания – внесение изменений в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в части корректировки его показателей на 2025 год. В обсуждении примут участие главы Минфина и Счетной палаты Антон Силуанов и Борис Ковальчук. Поправки подготовлены в соответствии с бюджетным правилом и направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития, отмечают в Минфине. В соответствии с документом, общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования. Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется. Сенаторы рассмотрят закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента. Сенаторы обсудят поправки в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, эльвира набиуллина, антон силуанов, борис ковальчук, минфин, центральные банки, центральный банк