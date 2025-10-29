Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину - 29.10.2025
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину - 29.10.2025, ПРАЙМ
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину
Сенаторы на заседании в среду заслушают председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, говорится в повестке. | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду заслушают председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, говорится в повестке. Ожидается, что в рамках "правительственного часа" глава ЦБ расскажет о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан. В повестке заседания – внесение изменений в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в части корректировки его показателей на 2025 год. В обсуждении примут участие главы Минфина и Счетной палаты Антон Силуанов и Борис Ковальчук. Поправки подготовлены в соответствии с бюджетным правилом и направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития, отмечают в Минфине. В соответствии с документом, общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования. Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется. Сенаторы рассмотрят закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента. Сенаторы обсудят поправки в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
00:20 29.10.2025
 
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину

Сенаторы в среду заслушают главу ЦБ Набиуллину

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду заслушают председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, говорится в повестке.
Ожидается, что в рамках "правительственного часа" глава ЦБ расскажет о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан.
В повестке заседания – внесение изменений в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в части корректировки его показателей на 2025 год. В обсуждении примут участие главы Минфина и Счетной палаты Антон Силуанов и Борис Ковальчук.
Поправки подготовлены в соответствии с бюджетным правилом и направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития, отмечают в Минфине.
В соответствии с документом, общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Сенаторы рассмотрят закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента.
Сенаторы обсудят поправки в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
 
