https://1prime.ru/20251029/senatory-864026228.html
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину - 29.10.2025, ПРАЙМ
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину
Сенаторы на заседании в среду заслушают председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, говорится в повестке. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T00:20+0300
2025-10-29T00:20+0300
2025-10-29T00:20+0300
финансы
экономика
рф
эльвира набиуллина
антон силуанов
борис ковальчук
минфин
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864026228.jpg?1761686437
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду заслушают председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, говорится в повестке.
Ожидается, что в рамках "правительственного часа" глава ЦБ расскажет о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан.
В повестке заседания – внесение изменений в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в части корректировки его показателей на 2025 год. В обсуждении примут участие главы Минфина и Счетной палаты Антон Силуанов и Борис Ковальчук.
Поправки подготовлены в соответствии с бюджетным правилом и направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития, отмечают в Минфине.
В соответствии с документом, общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Сенаторы рассмотрят закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента.
Сенаторы обсудят поправки в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, эльвира набиуллина, антон силуанов, борис ковальчук, минфин, центральные банки, центральный банк
Финансы, Экономика, РФ, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Минфин, центральные банки, Центральный банк
Сенаторы заслушают главу ЦБ Набиуллину
Сенаторы в среду заслушают главу ЦБ Набиуллину
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду заслушают председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, говорится в повестке.
Ожидается, что в рамках "правительственного часа" глава ЦБ расскажет о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан.
В повестке заседания – внесение изменений в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в части корректировки его показателей на 2025 год. В обсуждении примут участие главы Минфина и Счетной палаты Антон Силуанов и Борис Ковальчук.
Поправки подготовлены в соответствии с бюджетным правилом и направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития, отмечают в Минфине.
В соответствии с документом, общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Сенаторы рассмотрят закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента.
Сенаторы обсудят поправки в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.