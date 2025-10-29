https://1prime.ru/20251029/svo-864031703.html
"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ
"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ
Взятие под контроль Красноармейска позволит российским войскам быстро окружить Краматорск, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт,... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T07:38+0300
2025-10-29T07:38+0300
2025-10-29T07:39+0300
спецоперация на украине
украина
красноармейск
днр
вс рф
окружение
минобороны рф
скотт риттер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853246510_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_0a1097e55e5c0117f96cd10a4d950daa.jpg
МОСКВА, 20 октября — ПРАЙМ. Взятие под контроль Красноармейска позволит российским войскам быстро окружить Краматорск, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. "Русские очень близки к взятию Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен. Затем русские оставят лазейку для отступления, а затем будут наступать с двух сторон и возьмут под контроль Краматорск. В этот момент украинцы отступят из Донецкой области", — пояснил эксперт.По его оценке, взятие под полный контроль Донецкой Народной Республики российскими силами может продлиться до начала следующего года.По информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительные потери — до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживавшей работу оборонных предприятий Украины, а также по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских войск, производственным цехам, местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 158 районах.
https://1prime.ru/20251028/svo-864002365.html
украина
красноармейск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853246510_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_4b453e4c616321a935201d2720ea56b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, красноармейск, днр, вс рф, окружение, минобороны рф, скотт риттер
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Красноармейск, ДНР, ВС РФ, окружение, Минобороны РФ, Скотт Риттер
"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ
Риттер: после взятия Красноармейска ВС РФ смогут быстро окружить Краматорск
МОСКВА, 20 октября — ПРАЙМ.
Взятие под контроль Красноармейска позволит российским войскам быстро окружить Краматорск, такое мнение в эфире
YouTube-канала высказал военный эксперт, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Русские очень близки к взятию Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен. Затем русские оставят лазейку для отступления, а затем будут наступать с двух сторон и возьмут под контроль Краматорск. В этот момент украинцы отступят из Донецкой области", — пояснил эксперт.
По его оценке, взятие под полный контроль Донецкой Народной Республики российскими силами может продлиться до начала следующего года.
По информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительные потери — до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживавшей работу оборонных предприятий Украины, а также по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских войск, производственным цехам, местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 158 районах.
На Западе предупредили об изменениях в ходе СВО