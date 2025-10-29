Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ
"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ
Взятие под контроль Красноармейска позволит российским войскам быстро окружить Краматорск, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт,... | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 октября — ПРАЙМ. Взятие под контроль Красноармейска позволит российским войскам быстро окружить Краматорск, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. "Русские очень близки к взятию Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен. Затем русские оставят лазейку для отступления, а затем будут наступать с двух сторон и возьмут под контроль Краматорск. В этот момент украинцы отступят из Донецкой области", — пояснил эксперт.По его оценке, взятие под полный контроль Донецкой Народной Республики российскими силами может продлиться до начала следующего года.По информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительные потери — до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживавшей работу оборонных предприятий Украины, а также по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских войск, производственным цехам, местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 158 районах.
07:38 29.10.2025 (обновлено: 07:39 29.10.2025)
 
"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ

Риттер: после взятия Красноармейска ВС РФ смогут быстро окружить Краматорск

© РИА Новости . Станислав Красильников
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
МОСКВА, 20 октября — ПРАЙМ. Взятие под контроль Красноармейска позволит российским войскам быстро окружить Краматорск, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Русские очень близки к взятию Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен. Затем русские оставят лазейку для отступления, а затем будут наступать с двух сторон и возьмут под контроль Краматорск. В этот момент украинцы отступят из Донецкой области", — пояснил эксперт.
По его оценке, взятие под полный контроль Донецкой Народной Республики российскими силами может продлиться до начала следующего года.
По информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительные потери — до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживавшей работу оборонных предприятий Украины, а также по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских войск, производственным цехам, местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 158 районах.
