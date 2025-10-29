https://1prime.ru/20251029/svo-864031703.html

"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ

"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ - 29.10.2025, ПРАЙМ

"Очень близки к захвату". На Западе объяснили, куда собираются идти ВСУ

Взятие под контроль Красноармейска позволит российским войскам быстро окружить Краматорск, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт,... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T07:38+0300

2025-10-29T07:38+0300

2025-10-29T07:39+0300

спецоперация на украине

украина

красноармейск

днр

вс рф

окружение

минобороны рф

скотт риттер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853246510_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_0a1097e55e5c0117f96cd10a4d950daa.jpg

МОСКВА, 20 октября — ПРАЙМ. Взятие под контроль Красноармейска позволит российским войскам быстро окружить Краматорск, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. "Русские очень близки к взятию Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен. Затем русские оставят лазейку для отступления, а затем будут наступать с двух сторон и возьмут под контроль Краматорск. В этот момент украинцы отступят из Донецкой области", — пояснил эксперт.По его оценке, взятие под полный контроль Донецкой Народной Республики российскими силами может продлиться до начала следующего года.По информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительные потери — до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживавшей работу оборонных предприятий Украины, а также по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских войск, производственным цехам, местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 158 районах.

https://1prime.ru/20251028/svo-864002365.html

украина

красноармейск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, красноармейск, днр, вс рф, окружение, минобороны рф, скотт риттер