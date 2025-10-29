Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске - 29.10.2025
Спецоперация на Украине
СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске
Украинские военнослужащие в Красноармейске находятся в критическом положении, сообщает New York Times на фоне окружения ВСУ российскими силами в городе. | 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в Красноармейске находятся в критическом положении, сообщает New York Times на фоне окружения ВСУ российскими силами в городе."Ситуация очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена. Они все больше и больше продолжают наращивать свое присутствие, стараясь полностью заполонить город своими силами", — поделился с изданием украинский оператор БПЛА по имени Денис. Он добавил, что российские силы активно проникают в город, вступая в перестрелки с украинскими военными, когда те пытаются усиливать меры по защите своих позиций. Ранее президент Владимир Путин отметил, что украинские подразделения заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение касательно судьбы своих граждан, которые оказались в окружении. Согласно последним данным Минобороны, в ходе боёв за Красноармейск в течение суток ликвидированы более 80 украинских солдат, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие. Этот город является одним из ключевых узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Донецк, Владимир Путин, ВСУ
21:10 29.10.2025
 
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в Красноармейске находятся в критическом положении, сообщает New York Times на фоне окружения ВСУ российскими силами в городе.
"Ситуация очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена. Они все больше и больше продолжают наращивать свое присутствие, стараясь полностью заполонить город своими силами", — поделился с изданием украинский оператор БПЛА по имени Денис.
Он добавил, что российские силы активно проникают в город, вступая в перестрелки с украинскими военными, когда те пытаются усиливать меры по защите своих позиций.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что украинские подразделения заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение касательно судьбы своих граждан, которые оказались в окружении. Согласно последним данным Минобороны, в ходе боёв за Красноармейск в течение суток ликвидированы более 80 украинских солдат, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие.
Этот город является одним из ключевых узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
