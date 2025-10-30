https://1prime.ru/20251030/bank-864062168.html

Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге

Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге - 30.10.2025, ПРАЙМ

Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге

Банк "Дом.РФ" предоставил компании Baza Development кредит в 3,3 миллиарда рублей для строительства жилья в Екатеринбурге, говорится в сообщении банка. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T11:28+0300

2025-10-30T11:28+0300

2025-10-30T11:29+0300

недвижимость

банки

финансы

екатеринбург

москва

бали

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83796/42/837964270_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_daba04ee1bcdbfbe49da9fae5aeb55e0.png

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил компании Baza Development кредит в 3,3 миллиарда рублей для строительства жилья в Екатеринбурге, говорится в сообщении банка. В нем указывается, что средства пойдут на финансирование строительства первой очереди ЖК "Алиса" в Кировском районе Екатеринбурга. Общая площадь жилья - 85 тысяч квадратных метров, в том числе в первой очереди - 22,5 тысячи "квадратов". Всего предусмотрены три очереди строительства, первую планируется сдать в четвертом квартале 2028 года, отмечается в сообщении. Компания Baza Development основана в 2017 году в Екатеринбурге. В настоящее время реализует восемь проектов, в том числе ЖК в Москве, а также апартаменты и виллы на Бали.

екатеринбург

москва

бали

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, банки, финансы, екатеринбург, москва, бали, дом.рф