Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге - 30.10.2025
https://1prime.ru/20251030/bank-864062168.html
Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге
Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге - 30.10.2025, ПРАЙМ
Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге
Банк "Дом.РФ" предоставил компании Baza Development кредит в 3,3 миллиарда рублей для строительства жилья в Екатеринбурге, говорится в сообщении банка. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T11:28+0300
2025-10-30T11:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83796/42/837964270_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_daba04ee1bcdbfbe49da9fae5aeb55e0.png
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил компании Baza Development кредит в 3,3 миллиарда рублей для строительства жилья в Екатеринбурге, говорится в сообщении банка. В нем указывается, что средства пойдут на финансирование строительства первой очереди ЖК "Алиса" в Кировском районе Екатеринбурга. Общая площадь жилья - 85 тысяч квадратных метров, в том числе в первой очереди - 22,5 тысячи "квадратов". Всего предусмотрены три очереди строительства, первую планируется сдать в четвертом квартале 2028 года, отмечается в сообщении. Компания Baza Development основана в 2017 году в Екатеринбурге. В настоящее время реализует восемь проектов, в том числе ЖК в Москве, а также апартаменты и виллы на Бали.
11:28 30.10.2025 (обновлено: 11:29 30.10.2025)
 
Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге

Банк «Дом.РФ» предоставил Baza Development кредит в 3,3 миллиарда рублей

© Официальный сайт банка "Дом.РФ"Банк "Дом.РФ"
Банк Дом.РФ
Банк "Дом.РФ". Архивное фото
© Официальный сайт банка "Дом.РФ"
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил компании Baza Development кредит в 3,3 миллиарда рублей для строительства жилья в Екатеринбурге, говорится в сообщении банка.
В нем указывается, что средства пойдут на финансирование строительства первой очереди ЖК "Алиса" в Кировском районе Екатеринбурга. Общая площадь жилья - 85 тысяч квадратных метров, в том числе в первой очереди - 22,5 тысячи "квадратов".
Всего предусмотрены три очереди строительства, первую планируется сдать в четвертом квартале 2028 года, отмечается в сообщении.
Компания Baza Development основана в 2017 году в Екатеринбурге. В настоящее время реализует восемь проектов, в том числе ЖК в Москве, а также апартаменты и виллы на Бали.
 
НедвижимостьБанкиФинансыЕКАТЕРИНБУРГМОСКВАБалиДом.РФ
 
 
Заголовок открываемого материала