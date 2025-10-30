https://1prime.ru/20251030/bank-864062168.html
Банк "Дом.РФ" профинансирует жилищный проект в Екатеринбурге
Банк "Дом.РФ" предоставил компании Baza Development кредит в 3,3 миллиарда рублей для строительства жилья в Екатеринбурге, говорится в сообщении банка. | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил компании Baza Development кредит в 3,3 миллиарда рублей для строительства жилья в Екатеринбурге, говорится в сообщении банка. В нем указывается, что средства пойдут на финансирование строительства первой очереди ЖК "Алиса" в Кировском районе Екатеринбурга. Общая площадь жилья - 85 тысяч квадратных метров, в том числе в первой очереди - 22,5 тысячи "квадратов". Всего предусмотрены три очереди строительства, первую планируется сдать в четвертом квартале 2028 года, отмечается в сообщении. Компания Baza Development основана в 2017 году в Екатеринбурге. В настоящее время реализует восемь проектов, в том числе ЖК в Москве, а также апартаменты и виллы на Бали.
