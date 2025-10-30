"Лукойл" получил предложение о приобретении его зарубежных активов

https://1prime.ru/20251030/lukoyl-864063189.html
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Лукойл" получил от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл", сообщила российская компания. "Лукойл" получил предложение предложение от Gunvor Group о приобретении зарубежных активов... ПАО "Лукойл" сообщает о получении от Gunvor Group Ltd. предложения о приобретении LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО "ЛУКОЙЛ", владеющего зарубежными активами группы "ЛУКОЙЛ")", - говорится в сообщении.
