30.10.2025
Вексельберг призвал расширить финансирование промышленности
2025-10-30T20:13+0300
2025-10-30T20:13+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявил о необходимости расширить финансирование промышленности через докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП) и привлечение банковского сектора. "Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит. У нас есть замечательный инструмент – Фонд развития промышленности. Его докапитализация помогла бы расширить возможности для решения задачи достижения технологического лидерства – сегодня он катастрофически мал", – заявил он в ходе пленарной сессии на международном форуме-выставке "Российский промышленник". Кроме того, банковский сектор должен стать еще одним важным источником финансирования проектов технологического лидерства. "Те деньги, которые банки в этом году заработают, должны быть возвращены в экономику… Из-за текущей стоимости денег они недоступны для бизнес-проектов, направленных на технологическое лидерство", – подчеркнул Вексельберг. По его мнению, без мобилизации банковского сектора приоритетные технологические задачи страны решены не будут. Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
финансы, россия, виктор вексельберг, фонд развития промышленности, фрп
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Виктор Вексельберг, Фонд развития промышленности, ФРП
20:13 30.10.2025
 
Вексельберг призвал расширить финансирование промышленности

26 мая, 19:21
Вексельберг назвал стоимость строительства аэропорта "Архыз"
Вексельберг назвал стоимость строительства аэропорта "Архыз"
26 мая, 19:21
 
