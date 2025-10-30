Вексельберг призвал расширить финансирование промышленности
Вексельберг призвал докапитализировать ФРП для финансирования промышленности
Виктор Вексельберг. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявил о необходимости расширить финансирование промышленности через докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП) и привлечение банковского сектора.
"Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит. У нас есть замечательный инструмент – Фонд развития промышленности. Его докапитализация помогла бы расширить возможности для решения задачи достижения технологического лидерства – сегодня он катастрофически мал", – заявил он в ходе пленарной сессии на международном форуме-выставке "Российский промышленник".
Кроме того, банковский сектор должен стать еще одним важным источником финансирования проектов технологического лидерства.
"Те деньги, которые банки в этом году заработают, должны быть возвращены в экономику… Из-за текущей стоимости денег они недоступны для бизнес-проектов, направленных на технологическое лидерство", – подчеркнул Вексельберг.
По его мнению, без мобилизации банковского сектора приоритетные технологические задачи страны решены не будут.
Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.