Изменение утильсбора не направлено на закрытие рынка, заявил Мантуров

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, понимает, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели "закрыть" рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции – понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика", - сказал он, комментируя высказывания о том, что изменения утильсбора являются своеобразной заградительной мерой. Мантуров добавил, что иностранные инвесторы при принятии решений важным для себя условием видят ликвидацию каналов серого импорта. "Для нас ключевой момент – контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, дает свой эффект", - подытожил он. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.

