Изменение утильсбора не направлено на закрытие рынка, заявил Мантуров - 31.10.2025
Изменение утильсбора не направлено на закрытие рынка, заявил Мантуров
Изменение утильсбора не направлено на закрытие рынка, заявил Мантуров - 31.10.2025, ПРАЙМ
Изменение утильсбора не направлено на закрытие рынка, заявил Мантуров
Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, понимает, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, понимает, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели "закрыть" рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции – понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика", - сказал он, комментируя высказывания о том, что изменения утильсбора являются своеобразной заградительной мерой. Мантуров добавил, что иностранные инвесторы при принятии решений важным для себя условием видят ликвидацию каналов серого импорта. "Для нас ключевой момент – контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, дает свой эффект", - подытожил он. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
россия, рф, денис мантуров, авто
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Авто
10:06 31.10.2025
 
Изменение утильсбора не направлено на закрытие рынка, заявил Мантуров

Мантуров: правительство не ставит цели закрыть рынок с помощью утильсбора

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, понимает, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели "закрыть" рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции – понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика", - сказал он, комментируя высказывания о том, что изменения утильсбора являются своеобразной заградительной мерой.
Мантуров добавил, что иностранные инвесторы при принятии решений важным для себя условием видят ликвидацию каналов серого импорта.
"Для нас ключевой момент – контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, дает свой эффект", - подытожил он.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
