Мантуров рассказал о поддержке автопрома - 31.10.2025
Мантуров рассказал о поддержке автопрома
Мантуров рассказал о поддержке автопрома - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о поддержке автопрома
Правительство РФ с 2022 года направило из федерального бюджета свыше 260 миллиардов рублей на поддержку автопрома по различным программам, почти три четверти... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T11:23+0300
2025-10-31T11:48+0300
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ с 2022 года направило из федерального бюджета свыше 260 миллиардов рублей на поддержку автопрома по различным программам, почти три четверти средств составили поступления в бюджет от утилизационного сбора, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Свою эффективность показал целый комплекс финансируемых бюджетом мер - субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности (ФРП - ред.), программы поддержки спроса… Только на эти ключевые меры, которые я перечислил, за последние три года из федерального бюджета мы направили свыше 260 миллиардов рублей. Большая часть - почти три четверти - как раз профинансирована за счет поступлений от утилизационного сбора", - сказал Мантуров. Он уточнил, что с 2022 года только по программе ФРП "Автокомпоненты" был профинансирован 91 проект на сумму около 111 миллиардов рублей, свыше 50 проектов НИОКР на сумму 11 миллиардов рублей, а также около 40 проектов по реинжинирингу на сумму почти 2 миллиарда рублей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
11:23 31.10.2025 (обновлено: 11:48 31.10.2025)
 
Мантуров рассказал о поддержке автопрома

Правительство за три года направило 260 млрд рублей на поддержку автопрома

© РИА Новости . Александр Исайкин | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей
Производство автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Производство автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Исайкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ с 2022 года направило из федерального бюджета свыше 260 миллиардов рублей на поддержку автопрома по различным программам, почти три четверти средств составили поступления в бюджет от утилизационного сбора, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Свою эффективность показал целый комплекс финансируемых бюджетом мер - субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности (ФРП - ред.), программы поддержки спроса… Только на эти ключевые меры, которые я перечислил, за последние три года из федерального бюджета мы направили свыше 260 миллиардов рублей. Большая часть - почти три четверти - как раз профинансирована за счет поступлений от утилизационного сбора", - сказал Мантуров.
Он уточнил, что с 2022 года только по программе ФРП "Автокомпоненты" был профинансирован 91 проект на сумму около 111 миллиардов рублей, свыше 50 проектов НИОКР на сумму 11 миллиардов рублей, а также около 40 проектов по реинжинирингу на сумму почти 2 миллиарда рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Мантуров рассказал о льготах при покупке авто
Заголовок открываемого материала