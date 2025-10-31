https://1prime.ru/20251031/senat-864083603.html
Сенат США отменил запрет на добычу нефти на Аляске
Сенат США отменил запрет на добычу нефти на Аляске
Американский сенат сообщил о принятии резолюции, отменяющей запрет, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом, на нефтегазовую деятельность в... | 31.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Американский сенат сообщил о принятии резолюции, отменяющей запрет, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом, на нефтегазовую деятельность в Национальном арктическом заповеднике на Аляске.
Решение получило одобрение 52 сенаторов, в то время как 45 выступили против.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении возобновить разработку месторождений нефти на Аляске, подчеркивая их стратегический потенциал для покрытия энергетических потребностей азиатских стран. Защитники природы раскритиковали планы по возобновлению добычи.
