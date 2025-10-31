Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенат США отменил запрет на добычу нефти на Аляске - 31.10.2025
Сенат США отменил запрет на добычу нефти на Аляске
Американский сенат сообщил о принятии резолюции, отменяющей запрет, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом, на нефтегазовую деятельность в... | 31.10.2025
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Американский сенат сообщил о принятии резолюции, отменяющей запрет, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом, на нефтегазовую деятельность в Национальном арктическом заповеднике на Аляске. Решение получило одобрение 52 сенаторов, в то время как 45 выступили против. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении возобновить разработку месторождений нефти на Аляске, подчеркивая их стратегический потенциал для покрытия энергетических потребностей азиатских стран. Защитники природы раскритиковали планы по возобновлению добычи.
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Американский сенат сообщил о принятии резолюции, отменяющей запрет, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом, на нефтегазовую деятельность в Национальном арктическом заповеднике на Аляске.
Решение получило одобрение 52 сенаторов, в то время как 45 выступили против.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении возобновить разработку месторождений нефти на Аляске, подчеркивая их стратегический потенциал для покрытия энергетических потребностей азиатских стран. Защитники природы раскритиковали планы по возобновлению добычи.
 
