Сенат США отменил запрет на добычу нефти на Аляске

ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Американский сенат сообщил о принятии резолюции, отменяющей запрет, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом, на нефтегазовую деятельность в Национальном арктическом заповеднике на Аляске. Решение получило одобрение 52 сенаторов, в то время как 45 выступили против. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении возобновить разработку месторождений нефти на Аляске, подчеркивая их стратегический потенциал для покрытия энергетических потребностей азиатских стран. Защитники природы раскритиковали планы по возобновлению добычи.

