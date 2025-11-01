Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Состояние богатейших бизнесменов России выросло на 22 миллиарда долларов - 01.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251101/sostoyanie-864120808.html
2025-11-01T10:46+0300
2025-11-01T10:47+0300
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,458 миллиарда долларов, а больше всех прибавил занявший седьмую строчку Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 4,86 миллиарда долларов - до 18,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 ноября составляет 308,18 миллиарда долларов. Первое место по-прежнему, как и месяцем ранее, сохраняет за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 1,91 миллиарда долларов - до 29,8 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 4,84 миллиарда долларов - до 28,1 миллиарда. Тройку лидеров снова замыкает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года нарастил состояние на 141 миллион долларов - до 25,5 миллиарда. На четвертом месте остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,38 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,7 миллиарда. Пятую позицию все так же занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который при этом сократил состояние - на 2,86 миллиарда долларов, до 23 миллиардов. Шестое место осталось у бывшего бенефициара компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он сократил состояние на 39,9 миллиона долларов - до 20,2 миллиарда. Восьмое место вернул себе Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 766 миллионов долларов - до 15,6 миллиарда. С ним местами за месяц обменялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на 3,71 миллиарда долларов - до 14,7 миллиарда. Наконец, десятку продолжает замыкать совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 592 миллиона долларов, до 14,2 миллиарда.
финансы, алишер усманов, владимир потанин, алексей мордашов, металлоинвест, мегафон, норникель
Финансы, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Металлоинвест, Мегафон, Норникель
10:46 01.11.2025 (обновлено: 10:47 01.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,458 миллиарда долларов, а больше всех прибавил занявший седьмую строчку Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 4,86 миллиарда долларов - до 18,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 ноября составляет 308,18 миллиарда долларов.
Первое место по-прежнему, как и месяцем ранее, сохраняет за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 1,91 миллиарда долларов - до 29,8 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 4,84 миллиарда долларов - до 28,1 миллиарда.
Тройку лидеров снова замыкает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года нарастил состояние на 141 миллион долларов - до 25,5 миллиарда.
На четвертом месте остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,38 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,7 миллиарда. Пятую позицию все так же занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который при этом сократил состояние - на 2,86 миллиарда долларов, до 23 миллиардов.
Шестое место осталось у бывшего бенефициара компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он сократил состояние на 39,9 миллиона долларов - до 20,2 миллиарда.
Восьмое место вернул себе Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 766 миллионов долларов - до 15,6 миллиарда. С ним местами за месяц обменялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на 3,71 миллиарда долларов - до 14,7 миллиарда.
Наконец, десятку продолжает замыкать совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 592 миллиона долларов, до 14,2 миллиарда.
 
ФинансыАлишер УсмановВладимир ПотанинАлексей МордашовМеталлоинвестМегафонНорникель
 
 
