Пушилин рассказал, что бои идут в городской черте в Константиновке - 02.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Пушилин рассказал, что бои идут в городской черте в Константиновке
2025-11-02T20:40+0300
2025-11-02T20:42+0300
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бои идут уже в городской черте в Константиновке, бойцы ВС РФ имеют все больше возможностей, чтобы начать полноценно выдавливать противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
россия, константиновка, денис пушилин, вс рф, днр
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Константиновка, Денис Пушилин, ВС РФ, ДНР
20:40 02.11.2025 (обновлено: 20:42 02.11.2025)
 
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бои идут уже в городской черте в Константиновке, бойцы ВС РФ имеют все больше возможностей, чтобы начать полноценно выдавливать противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Украинский флаг
"Никогда не сможет". В США выступили с предупреждением об Украине
Вчера, 20:00
Вчера, 20:00
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯКонстантиновкаДенис ПушилинВС РФДНР
 
 
