Пушилин рассказал, что бои идут в городской черте в Константиновке
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бои идут уже в городской черте в Константиновке, бойцы ВС РФ имеют все больше возможностей, чтобы начать полноценно выдавливать противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
