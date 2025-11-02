https://1prime.ru/20251102/pushilin-864166786.html

Пушилин рассказал, что бои идут в городской черте в Константиновке

2025-11-02T20:40+0300

2025-11-02T20:40+0300

2025-11-02T20:42+0300

спецоперация на украине

россия

константиновка

денис пушилин

вс рф

днр

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бои идут уже в городской черте в Константиновке, бойцы ВС РФ имеют все больше возможностей, чтобы начать полноценно выдавливать противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

константиновка

россия, константиновка, денис пушилин, вс рф, днр