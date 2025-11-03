Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал, какой конец ждет киевский режим при поддержке Запада - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251103/medvedev--864183359.html
Медведев рассказал, какой конец ждет киевский режим при поддержке Запада
Медведев рассказал, какой конец ждет киевский режим при поддержке Запада - 03.11.2025, ПРАЙМ
Медведев рассказал, какой конец ждет киевский режим при поддержке Запада
Чем больше Запад потратит своих средств на поддержку киевского режима, тем страшнее будет конец для него, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T15:35+0300
2025-11-03T15:35+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
рф
украина
запад
совбез
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чем больше Запад потратит своих средств на поддержку киевского режима, тем страшнее будет конец для него, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на то, что Запад передал Киеву полтриллиона евро. "С одной стороны, безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учетом дикого воровства бандеровского режима - все ровно безобразно, закритично много", - заявил Медведев. Он отметил, что на эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину, "но не судьба". "К чему я? А вот к чему - чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию… Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", - заявил зампредседателя Совбеза.
https://1prime.ru/20251103/britaniya-864182490.html
рф
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий медведев, рф, украина, запад, совбез, общество
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, РФ, УКРАИНА, ЗАПАД, Совбез, Общество
15:35 03.11.2025
 
Медведев рассказал, какой конец ждет киевский режим при поддержке Запада

Медведев: чем больше Запад потратит на Украину, тем страшнее будет конец киевского режима

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чем больше Запад потратит своих средств на поддержку киевского режима, тем страшнее будет конец для него, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на то, что Запад передал Киеву полтриллиона евро.
"С одной стороны, безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учетом дикого воровства бандеровского режима - все ровно безобразно, закритично много", - заявил Медведев.
Он отметил, что на эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину, "но не судьба".
"К чему я? А вот к чему - чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию… Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", - заявил зампредседателя Совбеза.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow
14:16
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий МедведевРФУКРАИНАЗАПАДСовбезОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала