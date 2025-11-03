https://1prime.ru/20251103/medvedev--864183359.html

Медведев рассказал, какой конец ждет киевский режим при поддержке Запада

2025-11-03T15:35+0300

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Чем больше Запад потратит своих средств на поддержку киевского режима, тем страшнее будет конец для него, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на то, что Запад передал Киеву полтриллиона евро. "С одной стороны, безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учетом дикого воровства бандеровского режима - все ровно безобразно, закритично много", - заявил Медведев. Он отметил, что на эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину, "но не судьба". "К чему я? А вот к чему - чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию… Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", - заявил зампредседателя Совбеза.

дмитрий медведев, рф, украина, запад, совбез, общество