В ЕК высказались о плане по повышению пошлин на российскую нефть
В ЕК высказались о плане по повышению пошлин на российскую нефть
2025-11-03T15:53+0300
2025-11-03T15:54+0300
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "Да, но на данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и наших объявленных мерах. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено", - казала она на вопрос журналистов о том, является ли еще это обещание актуальным в связи с американскими санкциями. В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
15:53 03.11.2025 (обновлено: 15:54 03.11.2025)
 
В ЕК высказались о плане по повышению пошлин на российскую нефть

ЕК: ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Да, но на данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и наших объявленных мерах. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено", - казала она на вопрос журналистов о том, является ли еще это обещание актуальным в связи с американскими санкциями.
В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
