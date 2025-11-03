https://1prime.ru/20251103/neft-864189751.html

Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти"

Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти" - 03.11.2025, ПРАЙМ

Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти"

Ограничения, введённые президентом США Дональдом Трампом против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", приведут к задержкам поставок и замедлению торговли... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T22:15+0300

2025-11-03T22:15+0300

2025-11-03T22:15+0300

нефть

индия

китай

сша

дональд трамп

роснефть

лукойл

totalenergies

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/13/827721364_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_00792a5e64412e72c1c0af1d0170e89e.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Ограничения, введённые президентом США Дональдом Трампом против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", приведут к задержкам поставок и замедлению торговли нефтью, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний. "Эти ограничения серьёзны и замедляют поставки", — сказал Пуянне, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби, его слова приводит агентство Блумберг. При этом он добавил, что совокупная доля двух компаний составляет около 60% российского экспорта. В свою очередь, глава BP Мюррей Очинклосс также заявил, что санкции "уже оказывают заметное давление на рынок", отмечает агентство. Блумберг уточняет, что меры, направленные на сокращение энергетических доходов России, уже вынудили Индию и Китай искать альтернативных поставщиков. В то же время глава Eni Клаудио Дескальци в интервью телеканалу Bloomberg TV призвал "проявлять осторожность" в оценке последствий. "Раньше такого не происходило, но если теперь Китай и Индия заявят, что готовы соблюдать ограничения, — это будет совсем иная ситуация", — подчеркнул он.

https://1prime.ru/20251030/finlyandiya-864075020.html

индия

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, китай, сша, дональд трамп, роснефть, лукойл, totalenergies