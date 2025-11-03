Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти" - 03.11.2025
https://1prime.ru/20251103/neft-864189751.html
Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти"
Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти" - 03.11.2025, ПРАЙМ
Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти"
Ограничения, введённые президентом США Дональдом Трампом против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", приведут к задержкам поставок и замедлению торговли... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T22:15+0300
2025-11-03T22:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/13/827721364_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_00792a5e64412e72c1c0af1d0170e89e.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Ограничения, введённые президентом США Дональдом Трампом против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", приведут к задержкам поставок и замедлению торговли нефтью, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний. "Эти ограничения серьёзны и замедляют поставки", — сказал Пуянне, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби, его слова приводит агентство Блумберг. При этом он добавил, что совокупная доля двух компаний составляет около 60% российского экспорта. В свою очередь, глава BP Мюррей Очинклосс также заявил, что санкции "уже оказывают заметное давление на рынок", отмечает агентство. Блумберг уточняет, что меры, направленные на сокращение энергетических доходов России, уже вынудили Индию и Китай искать альтернативных поставщиков. В то же время глава Eni Клаудио Дескальци в интервью телеканалу Bloomberg TV призвал "проявлять осторожность" в оценке последствий. "Раньше такого не происходило, но если теперь Китай и Индия заявят, что готовы соблюдать ограничения, — это будет совсем иная ситуация", — подчеркнул он.
22:15 03.11.2025
 
Глава TotalEnergies рассказал о последствиях санкций против "Роснефти"

Глава TotalEnergies Пуянне: санкции против "Роснефти" и "Лукойла" замедлят поставки нефти

"Лукойл"
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
"Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Ограничения, введённые президентом США Дональдом Трампом против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", приведут к задержкам поставок и замедлению торговли нефтью, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне.
Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний.
"Эти ограничения серьёзны и замедляют поставки", — сказал Пуянне, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби, его слова приводит агентство Блумберг.
При этом он добавил, что совокупная доля двух компаний составляет около 60% российского экспорта.
В свою очередь, глава BP Мюррей Очинклосс также заявил, что санкции "уже оказывают заметное давление на рынок", отмечает агентство.
Блумберг уточняет, что меры, направленные на сокращение энергетических доходов России, уже вынудили Индию и Китай искать альтернативных поставщиков. В то же время глава Eni Клаудио Дескальци в интервью телеканалу Bloomberg TV призвал "проявлять осторожность" в оценке последствий.
"Раньше такого не происходило, но если теперь Китай и Индия заявят, что готовы соблюдать ограничения, — это будет совсем иная ситуация", — подчеркнул он.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Дочка "Лукойла" попросила власти Финляндии разрешить проблемы с платежами
30 октября, 17:23
 
