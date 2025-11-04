https://1prime.ru/20251104/neft-864221770.html

Нефть дешевеет на оценках объема предложения на рынке

Нефть дешевеет на оценках объема предложения на рынке

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером, участники рынка обращают внимание на заявления аналитиков об объемах "черного золота" на рынке и российских поставках, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.40 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 0,65% относительно предыдущего закрытия, до 64,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 60,61 доллара. Ранее глава швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Торнбьерн Торнквист (Torbjörn Törnqvist) заявил, что российская нефть по-прежнему будет поступать на рынок, несмотря на ужесточение санкций со стороны США. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50 процентов. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

