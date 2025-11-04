Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на оценках объема предложения на рынке - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/neft-864221770.html
Нефть дешевеет на оценках объема предложения на рынке
Нефть дешевеет на оценках объема предложения на рынке - 04.11.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на оценках объема предложения на рынке
Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером, участники рынка обращают внимание на заявления аналитиков об объемах "черного золота" на рынке и российских... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T20:25+0300
2025-11-04T20:25+0300
нефть
рынок
сша
дубай
лукойл
gunvor
ес
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером, участники рынка обращают внимание на заявления аналитиков об объемах "черного золота" на рынке и российских поставках, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.40 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 0,65% относительно предыдущего закрытия, до 64,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 60,61 доллара. Ранее глава швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Торнбьерн Торнквист (Torbjörn Törnqvist) заявил, что российская нефть по-прежнему будет поступать на рынок, несмотря на ужесточение санкций со стороны США. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50 процентов. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
https://1prime.ru/20251104/neft-864216271.html
сша
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01c49985f5f1a79e223881e2e36dfc66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, дубай, лукойл, gunvor, ес, энергетика
Нефть, Рынок, США, Дубай, Лукойл, Gunvor, ЕС, энергетика
20:25 04.11.2025
 
Нефть дешевеет на оценках объема предложения на рынке

Нефть дешевеет на заявлениях аналитиков о российских поставках

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером, участники рынка обращают внимание на заявления аналитиков об объемах "черного золота" на рынке и российских поставках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.40 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 0,65% относительно предыдущего закрытия, до 64,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 60,61 доллара.
Ранее глава швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Торнбьерн Торнквист (Torbjörn Törnqvist) заявил, что российская нефть по-прежнему будет поступать на рынок, несмотря на ужесточение санкций со стороны США.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50 процентов. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки
17:00
 
НефтьРынокСШАДубайЛукойлGunvorЕСэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала