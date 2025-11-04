https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864213173.html
В Турции выросли цены на дизельное топливо из-за санкций против "Лукойла"
В Турции выросли цены на дизельное топливо из-за санкций против "Лукойла"
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Крупный поставщик дизельного топлива в Турции, Guzel Enerji, повысил оптовые цены, сославшись на введённые минфином США санкции в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Минфин США в конце октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних компаний. "Турецкий поставщик топлива Guzel Enerji, принадлежащий пенсионному фонду армии страны Oyak, с 3 ноября повысил оптовые цены на дизельное топливо, сославшись на санкции, введенные США против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября", - передаёт Рейтер. Guzel Enerji по итогам прошлого года был четвертым по величине розничным продавцом топлива в Турции, а после введения санкций его затраты на импорт дизельного топлива значительно выросли, отмечает также Рейтер. При этом ранее импорт дизельного топлива из России в Турцию, согласно данным агентства Kpler, на которые ссылается Рейтер, вырос до более чем 300 тысяч баррелей в сутки со 117 тысяч баррелей в день в 2022 году. Теперь же, по словам двух собеседников агентства, поставщики в Турции запросили больше дизельного топлива у местных нефтеперерабатывающих заводов Tupras и SOCAR и пытаются переключиться на импорт не из России.
В Турции выросли цены на дизельное топливо из-за санкций против "Лукойла"
