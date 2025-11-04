Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции выросли цены на дизельное топливо из-за санкций против "Лукойла" - 04.11.2025
В Турции выросли цены на дизельное топливо из-за санкций против "Лукойла"
энергетика
бизнес
нефть
турция
сша
лукойл
роснефть
socar
бизнес, нефть, турция, сша, лукойл, роснефть, socar
Энергетика, Бизнес, Нефть, ТУРЦИЯ, США, Лукойл, Роснефть, SOCAR
15:02 04.11.2025
 
В Турции выросли цены на дизельное топливо из-за санкций против "Лукойла"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Крупный поставщик дизельного топлива в Турции, Guzel Enerji, повысил оптовые цены, сославшись на введённые минфином США санкции в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Минфин США в конце октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних компаний.
"Турецкий поставщик топлива Guzel Enerji, принадлежащий пенсионному фонду армии страны Oyak, с 3 ноября повысил оптовые цены на дизельное топливо, сославшись на санкции, введенные США против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября", - передаёт Рейтер.
Guzel Enerji по итогам прошлого года был четвертым по величине розничным продавцом топлива в Турции, а после введения санкций его затраты на импорт дизельного топлива значительно выросли, отмечает также Рейтер.
При этом ранее импорт дизельного топлива из России в Турцию, согласно данным агентства Kpler, на которые ссылается Рейтер, вырос до более чем 300 тысяч баррелей в сутки со 117 тысяч баррелей в день в 2022 году.
Теперь же, по словам двух собеседников агентства, поставщики в Турции запросили больше дизельного топлива у местных нефтеперерабатывающих заводов Tupras и SOCAR и пытаются переключиться на импорт не из России.
