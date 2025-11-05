Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть - 05.11.2025
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть
АБУ-ДАБИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть, заявил журналистам глава компании Арун Кумар Сингх в кулуарах ADIPEC. "Мы будем делать все, что разрешено", - ответил он на вопрос, прекратила ли компания закупать российскую нефть в связи с санкциями. На вопрос, разрешено ли покупать нефть у трейдеров, которые не подпадают под санкции, глава ONGC сказал: "На данный момент - да". Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
11:51 05.11.2025
 
Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть

Индийская компания ONGC продолжит покупать российскую нефть

Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Индийская ONGC продолжит покупать российскую нефть, заявил журналистам глава компании Арун Кумар Сингх в кулуарах ADIPEC.
"Мы будем делать все, что разрешено", - ответил он на вопрос, прекратила ли компания закупать российскую нефть в связи с санкциями. На вопрос, разрешено ли покупать нефть у трейдеров, которые не подпадают под санкции, глава ONGC сказал: "На данный момент - да".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
