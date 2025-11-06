https://1prime.ru/20251106/ukraina-864301890.html
Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии
Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии - 06.11.2025, ПРАЙМ
Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian предупредил, что Украине грозит "вечная война", если европейские страны не пересмотрят свою... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T22:23+0300
2025-11-06T22:23+0300
2025-11-06T22:23+0300
спецоперация на украине
украина
киев
москва
дмитрий медведев
нато
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/79125/87/791258761_0:13:2200:1251_1920x0_80_0_0_9d363232c791054fb94f178abbfe5e2f.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian предупредил, что Украине грозит "вечная война", если европейские страны не пересмотрят свою стратегию поддержки Киева."Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны", — высказался он.В частности, экс-генсек альянса предложил создать "воздушный щит" над Украиной и развернуть на ее территории европейские войска до прекращения огня.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские беспилотники будет означать войну альянса с Россией.МИД России неоднократно подчеркивал, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. В министерстве считают, что подобные заявления из Великобритании и других европейских стран являются подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864301603.html
https://1prime.ru/20251106/ukraina-864298389.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79125/87/791258761_183:0:2139:1467_1920x0_80_0_0_7e817e1b405b52ded0704e958eb8a6cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, москва, дмитрий медведев, нато, совбез
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Дмитрий Медведев, НАТО, Совбез
Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии
Расмуссен предрек вечную войну на Украине, если Европа не изменит стратегию