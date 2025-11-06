Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии - 06.11.2025
Спецоперация на Украине
Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии
2025-11-06T22:23+0300
2025-11-06T22:23+0300
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian предупредил, что Украине грозит "вечная война", если европейские страны не пересмотрят свою стратегию поддержки Киева."Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны", — высказался он.В частности, экс-генсек альянса предложил создать "воздушный щит" над Украиной и развернуть на ее территории европейские войска до прекращения огня.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские беспилотники будет означать войну альянса с Россией.МИД России неоднократно подчеркивал, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. В министерстве считают, что подобные заявления из Великобритании и других европейских стран являются подстрекательством к продолжению боевых действий.
22:23 06.11.2025
 
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian предупредил, что Украине грозит "вечная война", если европейские страны не пересмотрят свою стратегию поддержки Киева.
"Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны", — высказался он.
В частности, экс-генсек альянса предложил создать "воздушный щит" над Украиной и развернуть на ее территории европейские войска до прекращения огня.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские беспилотники будет означать войну альянса с Россией.
МИД России неоднократно подчеркивал, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. В министерстве считают, что подобные заявления из Великобритании и других европейских стран являются подстрекательством к продолжению боевых действий.
