https://1prime.ru/20251106/ukraina-864301890.html

Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии

Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии - 06.11.2025, ПРАЙМ

Расмуссен предрек вечную войну на Украине при одном условии

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian предупредил, что Украине грозит "вечная война", если европейские страны не пересмотрят свою... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T22:23+0300

2025-11-06T22:23+0300

2025-11-06T22:23+0300

спецоперация на украине

украина

киев

москва

дмитрий медведев

нато

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/79125/87/791258761_0:13:2200:1251_1920x0_80_0_0_9d363232c791054fb94f178abbfe5e2f.jpg

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian предупредил, что Украине грозит "вечная война", если европейские страны не пересмотрят свою стратегию поддержки Киева."Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны", — высказался он.В частности, экс-генсек альянса предложил создать "воздушный щит" над Украиной и развернуть на ее территории европейские войска до прекращения огня.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские беспилотники будет означать войну альянса с Россией.МИД России неоднократно подчеркивал, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. В министерстве считают, что подобные заявления из Великобритании и других европейских стран являются подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20251106/rossiya-864301603.html

https://1prime.ru/20251106/ukraina-864298389.html

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, москва, дмитрий медведев, нато, совбез