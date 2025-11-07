Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, рынок оценивает то, как работает санкционное давление США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,47% относительно предыдущего закрытия - до 63,68 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 59,75 доллара. Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов. "Отказ Gunvor от покупки активов Lukoil свидетельствует о том, что США продолжают сохранять политику максимального давления на Россию и, возможно, намерены строго применять санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла", - приводит агентство Рейтер мнение основателя аналитической компании на нефтяном рынке Vanda Insights. Ванданы Хари (Vandana Hari).
нефть, рынок, сша, лукойл, gunvor, роснефть
Энергетика, Нефть, Рынок, США, Лукойл, Gunvor, Роснефть
08:17 07.11.2025
 
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром

Нефть дорожает на фоне санкций США против России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, рынок оценивает то, как работает санкционное давление США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,47% относительно предыдущего закрытия - до 63,68 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 59,75 доллара.
Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов.
"Отказ Gunvor от покупки активов Lukoil свидетельствует о том, что США продолжают сохранять политику максимального давления на Россию и, возможно, намерены строго применять санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла", - приводит агентство Рейтер мнение основателя аналитической компании на нефтяном рынке Vanda Insights. Ванданы Хари (Vandana Hari).
ЭнергетикаНефтьРынокСШАЛукойлGunvorРоснефть
 
 
Заголовок открываемого материала