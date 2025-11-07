https://1prime.ru/20251107/neft-864309938.html
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, рынок оценивает то, как работает санкционное давление США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,47% относительно предыдущего закрытия - до 63,68 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 59,75 доллара. Ранее компания "Лукойл", подпавшая под санкции в США, заявила, что получила от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем Gunvor заявил, что отзывает предложение о покупке этих активов. "Отказ Gunvor от покупки активов Lukoil свидетельствует о том, что США продолжают сохранять политику максимального давления на Россию и, возможно, намерены строго применять санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла", - приводит агентство Рейтер мнение основателя аналитической компании на нефтяном рынке Vanda Insights. Ванданы Хари (Vandana Hari).
