В Киеве произошел транспортный коллапс
Движение общественного транспорта парализовано в Киеве
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В Киеве возник транспортный коллапс в результате проблем с энергосистемой, об этом сообщило издание Страна.ua.
"Остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе столичной Шулявки. Ранее в том же районе пропало электричество на станции метро "Политехнический институт", — говорится в публикации.
Кроме того, в сторону Борщаговки (район на западе Киева) прекращено движение скоростного трамвая, местные жители вынуждены добираться до ближайших остановок общественного транспорта пешком по путям, как передают местные Telegram-каналы.
Ранее в субботу украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил о перебоях с электроснабжением в Киеве, Харькове и других областях страны.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила эти сведения, однако не указала конкретные регионы.
По информации украинских СМИ, в ночь на сегодняшний день в таких городах, как Киев, Конотоп, Сумы, Днепропетровск, Харьков, Кременчуг и также в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, прозвучала череда взрывов, сопровождавшаяся воздушной тревогой.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 8 ноября армия произвела возмездный удар, использовав высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по украинским предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса, которые их поддерживали.
