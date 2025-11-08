Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве произошел транспортный коллапс - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/kiev-864341135.html
В Киеве произошел транспортный коллапс
В Киеве произошел транспортный коллапс - 08.11.2025, ПРАЙМ
В Киеве произошел транспортный коллапс
В Киеве возник транспортный коллапс в результате проблем с энергосистемой, об этом сообщило издание Страна.ua. | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T20:25+0300
2025-11-08T20:25+0300
киев
харьков
сумы
алексей гончаренко
укрэнерго
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В Киеве возник транспортный коллапс в результате проблем с энергосистемой, об этом сообщило издание Страна.ua. "Остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе столичной Шулявки. Ранее в том же районе пропало электричество на станции метро "Политехнический институт", — говорится в публикации.Кроме того, в сторону Борщаговки (район на западе Киева) прекращено движение скоростного трамвая, местные жители вынуждены добираться до ближайших остановок общественного транспорта пешком по путям, как передают местные Telegram-каналы. Ранее в субботу украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил о перебоях с электроснабжением в Киеве, Харькове и других областях страны. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила эти сведения, однако не указала конкретные регионы. По информации украинских СМИ, в ночь на сегодняшний день в таких городах, как Киев, Конотоп, Сумы, Днепропетровск, Харьков, Кременчуг и также в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, прозвучала череда взрывов, сопровождавшаяся воздушной тревогой. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 8 ноября армия произвела возмездный удар, использовав высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по украинским предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса, которые их поддерживали.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864337711.html
https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864337352.html
https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864337208.html
киев
харьков
сумы
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_2d9dd3eb35f94c0c9306a5ba0a0f5eb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, харьков, сумы, алексей гончаренко, укрэнерго, всу, минобороны рф
Киев, ХАРЬКОВ, Сумы, Алексей Гончаренко, Укрэнерго, ВСУ, Минобороны РФ
20:25 08.11.2025
 
В Киеве произошел транспортный коллапс

Движение общественного транспорта парализовано в Киеве

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В Киеве возник транспортный коллапс в результате проблем с энергосистемой, об этом сообщило издание Страна.ua.
"Остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе столичной Шулявки. Ранее в том же районе пропало электричество на станции метро "Политехнический институт", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
"Включая Крым": позиция Зеленского по Украине поразила французов
16:10
Кроме того, в сторону Борщаговки (район на западе Киева) прекращено движение скоростного трамвая, местные жители вынуждены добираться до ближайших остановок общественного транспорта пешком по путям, как передают местные Telegram-каналы.
Ранее в субботу украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил о перебоях с электроснабжением в Киеве, Харькове и других областях страны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после ночных российских ударов по Украине
14:55
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила эти сведения, однако не указала конкретные регионы.
По информации украинских СМИ, в ночь на сегодняшний день в таких городах, как Киев, Конотоп, Сумы, Днепропетровск, Харьков, Кременчуг и также в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, прозвучала череда взрывов, сопровождавшаяся воздушной тревогой.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 8 ноября армия произвела возмездный удар, использовав высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по украинским предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса, которые их поддерживали.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
"Зеленский согласится": журналист сделал громкое заявление о территориях
14:52
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
КиевХАРЬКОВСумыАлексей ГончаренкоУкрэнергоВСУМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала