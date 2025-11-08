https://1prime.ru/20251108/kiev-864341135.html

В Киеве произошел транспортный коллапс

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В Киеве возник транспортный коллапс в результате проблем с энергосистемой, об этом сообщило издание Страна.ua. "Остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе столичной Шулявки. Ранее в том же районе пропало электричество на станции метро "Политехнический институт", — говорится в публикации.Кроме того, в сторону Борщаговки (район на западе Киева) прекращено движение скоростного трамвая, местные жители вынуждены добираться до ближайших остановок общественного транспорта пешком по путям, как передают местные Telegram-каналы. Ранее в субботу украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил о перебоях с электроснабжением в Киеве, Харькове и других областях страны. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила эти сведения, однако не указала конкретные регионы. По информации украинских СМИ, в ночь на сегодняшний день в таких городах, как Киев, Конотоп, Сумы, Днепропетровск, Харьков, Кременчуг и также в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, прозвучала череда взрывов, сопровождавшаяся воздушной тревогой. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 8 ноября армия произвела возмездный удар, использовав высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", по украинским предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса, которые их поддерживали.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

2025

