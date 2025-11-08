https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864337208.html
"Зеленский согласится": журналист сделал громкое заявление о территориях
"Зеленский согласится": журналист сделал громкое заявление о территориях - 08.11.2025, ПРАЙМ
"Зеленский согласится": журналист сделал громкое заявление о территориях
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X посоветовал Владимиру Зеленскому быстрее согласиться на условия России по территориальным уступкам для... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T14:52+0300
2025-11-08T14:52+0300
2025-11-08T14:52+0300
спецоперация на украине
украина
россия
сша
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
николай патрушев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X посоветовал Владимиру Зеленскому быстрее согласиться на условия России по территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине."Сегодня Украина меньше, чем была вчера. Ни пяди территории, освобожденной Россией, никогда больше не будет принадлежать никому, кроме нее. Поэтому чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше", — написал он.Ранее газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на территориальных уступках ради мира с Россией.Постоянный член Совбеза России, помощник президента Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" подчеркнул, что Москва ни при каких обстоятельствах не откажется от новых территорий. Он также отметил важность международного признания вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.
https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864335635.html
https://1prime.ru/20251108/kellog-864331876.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, николай патрушев, совбез
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Николай Патрушев, Совбез
"Зеленский согласится": журналист сделал громкое заявление о территориях
Боуз: Зеленскому следует быстрее согласиться на условия России по территориям