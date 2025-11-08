Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зеленский согласится": журналист сделал громкое заявление о территориях - 08.11.2025
Спецоперация на Украине
"Зеленский согласится": журналист сделал громкое заявление о территориях
2025-11-08T14:52+0300
2025-11-08T14:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X посоветовал Владимиру Зеленскому быстрее согласиться на условия России по территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине."Сегодня Украина меньше, чем была вчера. Ни пяди территории, освобожденной Россией, никогда больше не будет принадлежать никому, кроме нее. Поэтому чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше", — написал он.Ранее газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на территориальных уступках ради мира с Россией.Постоянный член Совбеза России, помощник президента Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" подчеркнул, что Москва ни при каких обстоятельствах не откажется от новых территорий. Он также отметил важность международного признания вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.
украина, россия, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, николай патрушев, совбез
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Николай Патрушев, Совбез
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X посоветовал Владимиру Зеленскому быстрее согласиться на условия России по территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине.
"Сегодня Украина меньше, чем была вчера. Ни пяди территории, освобожденной Россией, никогда больше не будет принадлежать никому, кроме нее. Поэтому чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше", — написал он.
СМИ сообщили о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
12:10
Ранее газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настаивал на территориальных уступках ради мира с Россией.
Постоянный член Совбеза России, помощник президента Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" подчеркнул, что Москва ни при каких обстоятельствах не откажется от новых территорий. Он также отметил важность международного признания вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.
В Киеве рассказали, что случилось с Келлогом после встречи с Зеленским
