В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине
В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине
2025-11-09T09:24+0300
2025-11-09T09:24+0300
2025-11-09T09:24+0300
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Венгерский аналитик из Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х после отключения электричества в Киеве в субботу предупредил Владимира Зеленского, чтобы он не трогал нефтепровод "Дружба"."Что-то мне подсказывает, что нам придется поставлять еще больше электричества из Венгрии… Чтобы с "Дружбой" ничего не произошло, Зеленский", — отметил он.В субботу "Центрэнерго" сообщило о прекращении работы всех государственных ТЭС на Украине вследствие российских ударов. "Укрэнерго", в свою очередь, зафиксировало ряд отключений электроэнергии по всей стране.Конфронтация между Киевом и Будапештом усилилась после нападения на нефтепровод "Дружба". Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сийярто призвал Украину прекратить угрожать их стране и остановить атаки на важные для энергетики объекты. На это украинский министр иностранных дел Андрей Сибига остро отреагировал, посоветовав не диктовать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", и предложил диверсифицировать источники энергоресурсов.
