https://1prime.ru/20251109/preduprezhdenie-864348844.html

В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине

В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине - 09.11.2025, ПРАЙМ

В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине

Венгерский аналитик из Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х после отключения электричества в Киеве в субботу предупредил Владимира... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T09:24+0300

2025-11-09T09:24+0300

2025-11-09T09:24+0300

нефть

киев

венгрия

украина

андрей сибига

владимир зеленский

укрэнерго

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Венгерский аналитик из Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х после отключения электричества в Киеве в субботу предупредил Владимира Зеленского, чтобы он не трогал нефтепровод "Дружба"."Что-то мне подсказывает, что нам придется поставлять еще больше электричества из Венгрии… Чтобы с "Дружбой" ничего не произошло, Зеленский", — отметил он.В субботу "Центрэнерго" сообщило о прекращении работы всех государственных ТЭС на Украине вследствие российских ударов. "Укрэнерго", в свою очередь, зафиксировало ряд отключений электроэнергии по всей стране.Конфронтация между Киевом и Будапештом усилилась после нападения на нефтепровод "Дружба". Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сийярто призвал Украину прекратить угрожать их стране и остановить атаки на важные для энергетики объекты. На это украинский министр иностранных дел Андрей Сибига остро отреагировал, посоветовав не диктовать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", и предложил диверсифицировать источники энергоресурсов.

https://1prime.ru/20251108/ukraina-864339705.html

https://1prime.ru/20251108/zelenskiy-864337352.html

киев

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, киев, венгрия, украина, андрей сибига, владимир зеленский, укрэнерго