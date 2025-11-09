Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе - 09.11.2025
Спецоперация на Украине
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе - 09.11.2025, ПРАЙМ
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе
Соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко сообщил в Facebook*, что первая на Украине крупная теплоэлектростанция на биомассе получила... | 09.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко сообщил в Facebook*, что первая на Украине крупная теплоэлектростанция на биомассе получила поврежденияПо его словам, эта станция, построенная в 2016 году, стала "первой большой станцией на биомассе". На фотографиях, сопровождающих его пост в социальной сети, видно, что объект получил серьёзные повреждения. Информация о расположении и мощности станции не предоставляется. Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила о прекращении генерации на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских обстрелов. "Укрэнерго" также сообщила о множественных отключениях электричества в различных регионах. В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия после террористических атак ВСУ на гражданские объекты. Используя высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", они поразили предприятия украинской оборонной промышленности и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их деятельность. С 10 октября по всей Украине начались массовые и продолжительные отключения электричества. Власти сообщали о повреждениях энергетической инфраструктуры и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук определила ситуацию как крайне сложную.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
украина, укрэнерго, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Укрэнерго, ВСУ
21:38 09.11.2025
 
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе

Гриненко: на Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС, работающая на биомассе

© Фото : Андрей ГриненкоПервая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября
Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Первая на Украине крупная ТЭС на биомассе получила повреждения в ночь на 9 ноября
© Фото : Андрей Гриненко
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко сообщил в Facebook*, что первая на Украине крупная теплоэлектростанция на биомассе получила повреждения
По его словам, эта станция, построенная в 2016 году, стала "первой большой станцией на биомассе".
На фотографиях, сопровождающих его пост в социальной сети, видно, что объект получил серьёзные повреждения. Информация о расположении и мощности станции не предоставляется.
Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила о прекращении генерации на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских обстрелов. "Укрэнерго" также сообщила о множественных отключениях электричества в различных регионах.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия после террористических атак ВСУ на гражданские объекты. Используя высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", они поразили предприятия украинской оборонной промышленности и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их деятельность.
С 10 октября по всей Украине начались массовые и продолжительные отключения электричества. Власти сообщали о повреждениях энергетической инфраструктуры и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук определила ситуацию как крайне сложную.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Спецоперация на Украине
 
 
