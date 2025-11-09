https://1prime.ru/20251109/tes-864355948.html
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе - 09.11.2025, ПРАЙМ
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе
Соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко сообщил в Facebook*, что первая на Украине крупная теплоэлектростанция на биомассе получила... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T21:38+0300
2025-11-09T21:38+0300
2025-11-09T21:38+0300
спецоперация на украине
украина
укрэнерго
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/09/864355802_88:0:799:400_1920x0_80_0_0_7fa4eef4a82b2f353aa9f10c48881bda.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко сообщил в Facebook*, что первая на Украине крупная теплоэлектростанция на биомассе получила поврежденияПо его словам, эта станция, построенная в 2016 году, стала "первой большой станцией на биомассе". На фотографиях, сопровождающих его пост в социальной сети, видно, что объект получил серьёзные повреждения. Информация о расположении и мощности станции не предоставляется. Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила о прекращении генерации на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских обстрелов. "Укрэнерго" также сообщила о множественных отключениях электричества в различных регионах. В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия после террористических атак ВСУ на гражданские объекты. Используя высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", они поразили предприятия украинской оборонной промышленности и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их деятельность. С 10 октября по всей Украине начались массовые и продолжительные отключения электричества. Власти сообщали о повреждениях энергетической инфраструктуры и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук определила ситуацию как крайне сложную.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251109/ukraina-864354923.html
https://1prime.ru/20251109/zapad-864354188.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/09/864355802_177:0:710:400_1920x0_80_0_0_b4324bec9dc76c457ed60185e71c1a0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Укрэнерго, ВСУ
На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе
Гриненко: на Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС, работающая на биомассе
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко сообщил в Facebook*, что первая на Украине крупная теплоэлектростанция на биомассе получила повреждения
По его словам, эта станция, построенная в 2016 году, стала "первой большой станцией на биомассе".
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия
На фотографиях, сопровождающих его пост в социальной сети, видно, что объект получил серьёзные повреждения. Информация о расположении и мощности станции не предоставляется.
Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила о прекращении генерации на всех государственных ТЭС на Украине
из-за российских обстрелов. "Укрэнерго
" также сообщила о множественных отключениях электричества в различных регионах.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия после террористических атак ВСУ
на гражданские объекты. Используя высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", они поразили предприятия украинской оборонной промышленности и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их деятельность.
С 10 октября по всей Украине начались массовые и продолжительные отключения электричества. Власти сообщали о повреждениях энергетической инфраструктуры и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук определила ситуацию как крайне сложную.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Быстрее!" На Западе сделали заявление о помощи Украине