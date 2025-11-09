https://1prime.ru/20251109/tes-864355948.html

На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе

2025-11-09T21:38+0300

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко сообщил в Facebook*, что первая на Украине крупная теплоэлектростанция на биомассе получила поврежденияПо его словам, эта станция, построенная в 2016 году, стала "первой большой станцией на биомассе". На фотографиях, сопровождающих его пост в социальной сети, видно, что объект получил серьёзные повреждения. Информация о расположении и мощности станции не предоставляется. Ранее в субботу компания "Центрэнерго" заявила о прекращении генерации на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских обстрелов. "Укрэнерго" также сообщила о множественных отключениях электричества в различных регионах. В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия после террористических атак ВСУ на гражданские объекты. Используя высокоточное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", они поразили предприятия украинской оборонной промышленности и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их деятельность. С 10 октября по всей Украине начались массовые и продолжительные отключения электричества. Власти сообщали о повреждениях энергетической инфраструктуры и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук определила ситуацию как крайне сложную.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

