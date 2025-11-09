Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия
Спецоперация на Украине
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия
По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является лишь началом. | 09.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является лишь началом. "Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже", — отметил он. Как считает политолог, Владимир Зеленский пытается игнорировать и замалчивать серьезные внутренние проблемы, предпочитая уверять всех, что "все классно". Накануне в субботу компания "Центрэнерго" сообщила, что российские удары привели к остановке генерации на всех государственных ТЭС на Украине. В свою очередь, "Укрэнерго" информировала о множественных отключениях электроэнергии в различных регионах. В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. С применением высокоточного вооружения, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены предприятия украинского оборонного комплекса и объекты газово-энергетической инфраструктуры, поддерживавшие их функционирование. Массовые продолжительные отключения электроэнергии начались по всей стране 10 октября. Власти указывали на повреждения энергетической инфраструктуры и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как крайне сложную.
украина
киев
18:39 09.11.2025
 
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия

Соскин назвал российский удар возмездия по Украине только началом

Монумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является лишь началом.
"Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже", — отметил он.
Киев, Украина
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что случится с Киевом
15:23
15:23
Как считает политолог, Владимир Зеленский пытается игнорировать и замалчивать серьезные внутренние проблемы, предпочитая уверять всех, что "все классно".
Накануне в субботу компания "Центрэнерго" сообщила, что российские удары привели к остановке генерации на всех государственных ТЭС на Украине. В свою очередь, "Укрэнерго" информировала о множественных отключениях электроэнергии в различных регионах.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. С применением высокоточного вооружения, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены предприятия украинского оборонного комплекса и объекты газово-энергетической инфраструктуры, поддерживавшие их функционирование.
Массовые продолжительные отключения электроэнергии начались по всей стране 10 октября. Власти указывали на повреждения энергетической инфраструктуры и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как крайне сложную.
Украинский флаг, Киев
"Быстрее!" На Западе сделали заявление о помощи Украине
16:58
