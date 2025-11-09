https://1prime.ru/20251109/ukraina-864354923.html

"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия

"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия - 09.11.2025, ПРАЙМ

"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является лишь началом. | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T18:39+0300

2025-11-09T18:39+0300

2025-11-09T18:39+0300

спецоперация на украине

украина

киев

олег соскин

владимир зеленский

всу

укрэнерго

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861544040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6ad7aba91aabbe5c00d9dbc2ef881e3.jpg

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, российский удар возмездия по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ является лишь началом. "Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже", — отметил он. Как считает политолог, Владимир Зеленский пытается игнорировать и замалчивать серьезные внутренние проблемы, предпочитая уверять всех, что "все классно". Накануне в субботу компания "Центрэнерго" сообщила, что российские удары привели к остановке генерации на всех государственных ТЭС на Украине. В свою очередь, "Укрэнерго" информировала о множественных отключениях электроэнергии в различных регионах. В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. С применением высокоточного вооружения, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены предприятия украинского оборонного комплекса и объекты газово-энергетической инфраструктуры, поддерживавшие их функционирование. Массовые продолжительные отключения электроэнергии начались по всей стране 10 октября. Власти указывали на повреждения энергетической инфраструктуры и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как крайне сложную.

https://1prime.ru/20251109/kiev-864353147.html

https://1prime.ru/20251109/zapad-864354188.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, всу, укрэнерго