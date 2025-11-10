Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии предрекли энергетический кризис из-за санкций против "Лукойла" - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251110/moldaviya-864383636.html
В Молдавии предрекли энергетический кризис из-за санкций против "Лукойла"
В Молдавии предрекли энергетический кризис из-за санкций против "Лукойла" - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Молдавии предрекли энергетический кризис из-за санкций против "Лукойла"
Санкции против "Лукойла" могут спровоцировать серьезный энергетический кризис в Молдавии, заявил экс-министр экономики республики Октавиан Калмык. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T16:09+0300
2025-11-10T16:09+0300
энергетика
нефть
молдавия
дубай
европа
лукойл
минфин сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863176875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8e0465ae387238170e58f74b4251650f.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя - ПРАЙМ. Санкции против "Лукойла" могут спровоцировать серьезный энергетический кризис в Молдавии, заявил экс-министр экономики республики Октавиан Калмык. "Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии. Для Молдавии этот кризис будет существенным, потому что отсутствуют другие источники поставок. Нам необходимо время для того, чтобы мы нашли альтернативные источники для поставки в Молдавию. Проблема решаемая, но это будет дорого", - заявил Калмык в эфире телеканала "Первый в Молдове". По его словам, исполнение этих санкций приведет к подорожанию нефтепродуктов, а соответственно, и импорту роста цен. "Этот кризис приведет к тому, что все нефтепродукты подорожают. Это будет исходить от международного рынка, не от Молдавии. Это будет импорт роста цен", - отметил экс-министр. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
https://1prime.ru/20251108/lukoyl-864338856.html
молдавия
дубай
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863176875_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_93ee704d2c317558102885c6e2bf66ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, молдавия, дубай, европа, лукойл, минфин сша, ес
Энергетика, Нефть, МОЛДАВИЯ, Дубай, ЕВРОПА, Лукойл, Минфин США, ЕС
16:09 10.11.2025
 
В Молдавии предрекли энергетический кризис из-за санкций против "Лукойла"

Экс-министр экономики Молдавии Калмык: санкции против "Лукойла" грозят кризисом

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 10 ноя - ПРАЙМ. Санкции против "Лукойла" могут спровоцировать серьезный энергетический кризис в Молдавии, заявил экс-министр экономики республики Октавиан Калмык.
"Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии. Для Молдавии этот кризис будет существенным, потому что отсутствуют другие источники поставок. Нам необходимо время для того, чтобы мы нашли альтернативные источники для поставки в Молдавию. Проблема решаемая, но это будет дорого", - заявил Калмык в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, исполнение этих санкций приведет к подорожанию нефтепродуктов, а соответственно, и импорту роста цен. "Этот кризис приведет к тому, что все нефтепродукты подорожают. Это будет исходить от международного рынка, не от Молдавии. Это будет импорт роста цен", - отметил экс-министр.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла"
8 ноября, 17:45
 
ЭнергетикаНефтьМОЛДАВИЯДубайЕВРОПАЛукойлМинфин СШАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала