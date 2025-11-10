В Молдавии предрекли энергетический кризис из-за санкций против "Лукойла"
Экс-министр экономики Молдавии Калмык: санкции против "Лукойла" грозят кризисом
КИШИНЕВ, 10 ноя - ПРАЙМ. Санкции против "Лукойла" могут спровоцировать серьезный энергетический кризис в Молдавии, заявил экс-министр экономики республики Октавиан Калмык.
"Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии. Для Молдавии этот кризис будет существенным, потому что отсутствуют другие источники поставок. Нам необходимо время для того, чтобы мы нашли альтернативные источники для поставки в Молдавию. Проблема решаемая, но это будет дорого", - заявил Калмык в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, исполнение этих санкций приведет к подорожанию нефтепродуктов, а соответственно, и импорту роста цен. "Этот кризис приведет к тому, что все нефтепродукты подорожают. Это будет исходить от международного рынка, не от Молдавии. Это будет импорт роста цен", - отметил экс-министр.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.