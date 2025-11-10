https://1prime.ru/20251110/spetsoperatsiya-864366478.html
Пушилин заявил об улучшении позиций на Краснолиманском направлении
Пушилин заявил об улучшении позиций на Краснолиманском направлении - 10.11.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил об улучшении позиций на Краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T09:53+0300
2025-11-10T09:53+0300
2025-11-10T09:53+0300
спецоперация на украине
россия
денис пушилин
вс рф
всу
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271381_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_0fa8a1ed1ef2fe848c14c1fcb10d7f8a.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается удержаться в Ямполе. "На Краснолиманском направлении также есть улучшение позиций, самая горячая точка - Ямполь, южная часть. И дальше продолжается продвижение планомерное. Но противник очень серьезные туда резервы перекинул и старается удержать всеми силами данный населенный пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271381_144:0:2156:1509_1920x0_80_0_0_9b3df9d95ce20d052de2932bfa91a1d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис пушилин, вс рф, всу, днр
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Денис Пушилин, ВС РФ, ВСУ, ДНР
Пушилин заявил об улучшении позиций на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском направлении