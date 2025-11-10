Пушилин заявил об улучшении позиций на Краснолиманском направлении

"На Краснолиманском направлении также есть улучшение позиций, самая горячая точка - Ямполь, южная часть. И дальше продолжается продвижение планомерное. Но противник очень серьезные туда резервы перекинул и старается удержать всеми силами данный населенный пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".