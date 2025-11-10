Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин заявил об улучшении позиций на Краснолиманском направлении - 10.11.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Пушилин заявил об улучшении позиций на Краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается...
2025-11-10T09:53+0300
2025-11-10T09:53+0300
спецоперация на украине
россия
денис пушилин
вс рф
всу
днр
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается удержаться в Ямполе. &quot;На Краснолиманском направлении также есть улучшение позиций, самая горячая точка - Ямполь, южная часть. И дальше продолжается продвижение планомерное. Но противник очень серьезные туда резервы перекинул и старается удержать всеми силами данный населенный пункт&quot;, - сказал Пушилин в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.
россия, денис пушилин, вс рф, всу, днр
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Денис Пушилин, ВС РФ, ВСУ, ДНР
09:53 10.11.2025
 
09:53 10.11.2025
 
Пушилин заявил об улучшении позиций на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском направлении

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается удержаться в Ямполе.

"На Краснолиманском направлении также есть улучшение позиций, самая горячая точка - Ямполь, южная часть. И дальше продолжается продвижение планомерное. Но противник очень серьезные туда резервы перекинул и старается удержать всеми силами данный населенный пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯДенис ПушилинВС РФВСУДНР
 
 
