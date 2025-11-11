Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии заявили, что ожидают отсрочку санкций против "Лукойла" - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Болгарии заявили, что ожидают отсрочку санкций против "Лукойла"
В Болгарии заявили, что ожидают отсрочку санкций против "Лукойла" - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Болгарии заявили, что ожидают отсрочку санкций против "Лукойла"
Топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев, заявил заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T21:03+0300
2025-11-11T21:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863823425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d89c1c4cbe931cc74f06f71879e6d621.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев, заявил заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров. Ранее парламент Болгарии принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года. "И после того, как все это будет реализовано, мы, вероятно, попросим об отсрочке. Уверен, что сейчас ведутся переговоры с США на этот счет. Нельзя бросить крупнейшую компанию страны... Я ожидаю, что мы получим отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев", - сказал представитель отрасли Болгарскому национальному радио (БНР). По словам Хаджидимитрова, специальный управляющий должен иметь тесные отношения как с США и ЕС, так и с Россией. "Он должен уметь снять телефонную трубку и позвонить каждому из них. Специальный управляющий не должен столько разбираться в торговле топливом, сколько уметь вести переговоры и заключать сделки", - добавил он. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
21:03 11.11.2025
 
В Болгарии заявили, что ожидают отсрочку санкций против "Лукойла"

Хаджидимитров: Болгария ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на полгода

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкCтационарная платформа компании "Лукойл"
Cтационарная платформа компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Cтационарная платформа компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев, заявил заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров.
Ранее парламент Болгарии принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.
В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ
"И после того, как все это будет реализовано, мы, вероятно, попросим об отсрочке. Уверен, что сейчас ведутся переговоры с США на этот счет. Нельзя бросить крупнейшую компанию страны... Я ожидаю, что мы получим отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев", - сказал представитель отрасли Болгарскому национальному радио (БНР).
По словам Хаджидимитрова, специальный управляющий должен иметь тесные отношения как с США и ЕС, так и с Россией.
"Он должен уметь снять телефонную трубку и позвонить каждому из них. Специальный управляющий не должен столько разбираться в торговле топливом, сколько уметь вести переговоры и заключать сделки", - добавил он.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом"
