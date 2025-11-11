https://1prime.ru/20251111/rumyniya-864425330.html

Министр энергетики Румынии рассказал о переговорах с "Лукойлом"

Министр энергетики Румынии рассказал о переговорах с "Лукойлом" - 11.11.2025, ПРАЙМ

Министр энергетики Румынии рассказал о переговорах с "Лукойлом"

Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" и потенциальными покупателями активов компании в стране, сама заинтересована в приобретении нефтеперерабатывающего завода... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T18:40+0300

2025-11-11T18:40+0300

2025-11-11T18:40+0300

нефть

бизнес

румыния

дубай

европа

лукойл

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" и потенциальными покупателями активов компании в стране, сама заинтересована в приобретении нефтеперерабатывающего завода и АЗС, заявил румынский министр энергетики Богдан Иван. По его словам, Румыния заинтересована в приобретении как нефтеперерабатывающего завода в Полешть, так и более 300 АЗС. "Да", - сказал министр на соответствующий вопрос в интервью радио Romania. "Я уже провел официальные переговоры с представителями компании, как на региональном, так и на местном уровне, а также с потенциальными компаниями, которые могли бы приобрести активы и бизнес в Румынии... Я считаю, что для руководства "Лукойла" это будет единственным решением – продать бизнес по частям в каждой из стран, где он ведет свою деятельность, различным экономическим агентам", - заявил Иван. "Для румын не будет риска дефицита топлива даже в худшем случае. То есть у нас достаточно топлива, чтобы поддерживать рынок на уровне, аналогичном сегодняшнему", - подчеркнул министр. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

https://1prime.ru/20251110/khinovskiy-864393653.html

https://1prime.ru/20251110/ek-864383915.html

румыния

дубай

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, румыния, дубай, европа, лукойл, ес, мировая экономика