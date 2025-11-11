Министр энергетики Румынии рассказал о переговорах с "Лукойлом"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" и потенциальными покупателями активов компании в стране, сама заинтересована в приобретении нефтеперерабатывающего завода и АЗС, заявил румынский министр энергетики Богдан Иван. По его словам, Румыния заинтересована в приобретении как нефтеперерабатывающего завода в Полешть, так и более 300 АЗС. "Да", - сказал министр на соответствующий вопрос в интервью радио Romania. "Я уже провел официальные переговоры с представителями компании, как на региональном, так и на местном уровне, а также с потенциальными компаниями, которые могли бы приобрести активы и бизнес в Румынии... Я считаю, что для руководства "Лукойла" это будет единственным решением – продать бизнес по частям в каждой из стран, где он ведет свою деятельность, различным экономическим агентам", - заявил Иван. "Для румын не будет риска дефицита топлива даже в худшем случае. То есть у нас достаточно топлива, чтобы поддерживать рынок на уровне, аналогичном сегодняшнему", - подчеркнул министр. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
18:40 11.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
