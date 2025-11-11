https://1prime.ru/20251111/torgovlya-864409461.html

В России объем интернет-торговли вырос на 32 процента за девять месяцев

В России объем интернет-торговли вырос на 32 процента за девять месяцев - 11.11.2025, ПРАЙМ

В России объем интернет-торговли вырос на 32 процента за девять месяцев

Объем интернет-торговли в РФ за в январе-сентябре 2025 года вырос на 32% в годовом выражении, до 8,2 триллиона рублей, причем основная часть покупок приходится... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T08:32+0300

2025-11-11T08:32+0300

2025-11-11T08:32+0300

экономика

москва

рф

чукотка

россия

бизнес

акит

https://cdnn.1prime.ru/img/82935/75/829357508_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_56d28322e88c8693f58cb4545fb9d1bb.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в РФ за в январе-сентябре 2025 года вырос на 32% в годовом выражении, до 8,2 триллиона рублей, причем основная часть покупок приходится на российские интернет-магазины и платформы, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). "Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2025 года составил почти 8,2 триллиона рублей. Это на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Большая часть онлайн-покупок - 97% от общей суммы - приходится на российские интернет-магазины и платформы. В общем объеме розничных продаж страны онлайн-канал занимает 18,3%. Годом ранее этот показатель был 15,4%", - говорится в сообщении. Заметнее всего увеличились онлайн-продажи в таких категориях, как продукты питания, цифровые товары, инструменты и ювелирные изделия - рост в каждой из этих категорий превысил 50%. Объем онлайн-покупок в товарах для дома и мебели, а также аптеках увеличился более чем на 40%. В топ-5 по объему покупок входят продукты питания, товары для дома и мебель, одежда и обувь, электроника и бытовая техника, автозапчасти и автоаксессуары. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж меняется в зависимости от региона. Так, самый высокий уровень зафиксирован на Чукотке, там доля онлайн достигла 38%. В Мурманске, Карачаево-Черкессии и Калужской области этот показатель составляет 26%, а в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе и в Москве - более 24%. А в Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Севастополе и Крыму зафиксированы самые низкие показатели - около 10%. Регионы-лидеры по объемам интернет-продаж остались прежними. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, Самарская, Нижегородская области и Татарстан, Красноярский край. "С января по сентябрь в интернет-торговле продолжились все тренды предыдущих периодов: относительно спокойная динамика роста там, где достаточно высокий уровень развития электронной коммерции и инфраструктуризации: в Центральном и Южном федеральных округах показатели роста чуть больше 27%. В то же время в Приволжском, Дальневосточном, Уральском округах и на Северном Кавказе, где бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры, рост около 40% и выше", - прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов, его слова приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20250910/markirovka-862046459.html

москва

рф

чукотка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, рф, чукотка, россия, бизнес, акит