В России объем интернет-торговли вырос на 32 процента за девять месяцев - 11.11.2025
В России объем интернет-торговли вырос на 32 процента за девять месяцев
В России объем интернет-торговли вырос на 32 процента за девять месяцев - 11.11.2025, ПРАЙМ
В России объем интернет-торговли вырос на 32 процента за девять месяцев
Объем интернет-торговли в РФ за в январе-сентябре 2025 года вырос на 32% в годовом выражении, до 8,2 триллиона рублей, причем основная часть покупок приходится... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T08:32+0300
2025-11-11T08:32+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в РФ за в январе-сентябре 2025 года вырос на 32% в годовом выражении, до 8,2 триллиона рублей, причем основная часть покупок приходится на российские интернет-магазины и платформы, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). "Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2025 года составил почти 8,2 триллиона рублей. Это на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Большая часть онлайн-покупок - 97% от общей суммы - приходится на российские интернет-магазины и платформы. В общем объеме розничных продаж страны онлайн-канал занимает 18,3%. Годом ранее этот показатель был 15,4%", - говорится в сообщении. Заметнее всего увеличились онлайн-продажи в таких категориях, как продукты питания, цифровые товары, инструменты и ювелирные изделия - рост в каждой из этих категорий превысил 50%. Объем онлайн-покупок в товарах для дома и мебели, а также аптеках увеличился более чем на 40%. В топ-5 по объему покупок входят продукты питания, товары для дома и мебель, одежда и обувь, электроника и бытовая техника, автозапчасти и автоаксессуары. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж меняется в зависимости от региона. Так, самый высокий уровень зафиксирован на Чукотке, там доля онлайн достигла 38%. В Мурманске, Карачаево-Черкессии и Калужской области этот показатель составляет 26%, а в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе и в Москве - более 24%. А в Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Севастополе и Крыму зафиксированы самые низкие показатели - около 10%. Регионы-лидеры по объемам интернет-продаж остались прежними. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, Самарская, Нижегородская области и Татарстан, Красноярский край. "С января по сентябрь в интернет-торговле продолжились все тренды предыдущих периодов: относительно спокойная динамика роста там, где достаточно высокий уровень развития электронной коммерции и инфраструктуризации: в Центральном и Южном федеральных округах показатели роста чуть больше 27%. В то же время в Приволжском, Дальневосточном, Уральском округах и на Северном Кавказе, где бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры, рост около 40% и выше", - прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов, его слова приводятся в сообщении.
08:32 11.11.2025
 
В России объем интернет-торговли вырос на 32 процента за девять месяцев

Объем интернет-торговли в РФ за 9 месяцев вырос на 32%, до 8,2 трлн руб

Интернет-торговля. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в РФ за в январе-сентябре 2025 года вырос на 32% в годовом выражении, до 8,2 триллиона рублей, причем основная часть покупок приходится на российские интернет-магазины и платформы, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
"Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2025 года составил почти 8,2 триллиона рублей. Это на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Большая часть онлайн-покупок - 97% от общей суммы - приходится на российские интернет-магазины и платформы. В общем объеме розничных продаж страны онлайн-канал занимает 18,3%. Годом ранее этот показатель был 15,4%", - говорится в сообщении.
Заметнее всего увеличились онлайн-продажи в таких категориях, как продукты питания, цифровые товары, инструменты и ювелирные изделия - рост в каждой из этих категорий превысил 50%. Объем онлайн-покупок в товарах для дома и мебели, а также аптеках увеличился более чем на 40%. В топ-5 по объему покупок входят продукты питания, товары для дома и мебель, одежда и обувь, электроника и бытовая техника, автозапчасти и автоаксессуары.
Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж меняется в зависимости от региона. Так, самый высокий уровень зафиксирован на Чукотке, там доля онлайн достигла 38%. В Мурманске, Карачаево-Черкессии и Калужской области этот показатель составляет 26%, а в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе и в Москве - более 24%. А в Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Севастополе и Крыму зафиксированы самые низкие показатели - около 10%.
Регионы-лидеры по объемам интернет-продаж остались прежними. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, Самарская, Нижегородская области и Татарстан, Красноярский край.
"С января по сентябрь в интернет-торговле продолжились все тренды предыдущих периодов: относительно спокойная динамика роста там, где достаточно высокий уровень развития электронной коммерции и инфраструктуризации: в Центральном и Южном федеральных округах показатели роста чуть больше 27%. В то же время в Приволжском, Дальневосточном, Уральском округах и на Северном Кавказе, где бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры, рост около 40% и выше", - прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов, его слова приводятся в сообщении.
