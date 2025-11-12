Как купить машину из Японии на аукционе и не ошибиться

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Покупка автомобиля из Японии для многих кажется сложной и рискованной авантюрой. Но на самом деле этот процесс давно стал отлаженной и технологичной системой благодаря японским автоаукционам. Как они устроены, какие подводные камни могут ждать новичка и почему без надежного брокера в этом деле не обойтись?Японские автоаукционы: как все устроено?Японские автоаукционы — это не шумные залы с криками и молотком, а высокотехнологичная цифровая система, не имеющая аналогов в мире. Весь процесс покупки происходит онлайн.Физически аукционы — это огромные площадки с тысячами автомобилей. Хотя возможность приехать и торговаться лично еще есть, большинство дилеров работают через интернет. В один день по всей Японии проходят десятки аукционов, и профессиональные покупатели делают много ставок для своих клиентов. Онлайн-формат помогает ничего не упустить.Покупатели — только лицензированные компании. Каждая машина продается за несколько секунд. Торги идут в реальном времени, и побеждает тот, кто предложил самую высокую цену. Система мгновенно фиксирует победителя, и автомобиль считается проданным.Основные игроки на рынке — это крупные аукционные дома:Процесс покупки: на что смотреть и как торговаться на японских автоаукционахКлючевой документ на аукционе — это аукционный лист. Его можно назвать "паспортом" автомобиля. В первую очередь смотрят на общую оценку состояния. Если оценка ниже "отлично", нужно очень внимательно изучить примечания, где расписаны все царапины, вмятины и другие дефекты.Сам момент торгов — это быстрый и динамичный онлайн-аукцион. Это не автоматические ставки по заданной цене, а живые торги, где нужно быстро реагировать. Машину выставляют на несколько секунд, и покупатели в реальном времени повышают ставки, пока не определится победитель.Формируя стратегию ставок, важно не поддаваться азарту. "Правильная" цена складывается из нескольких факторов: текущей рыночной стоимости модели, ее состояния по аукционному листу, спроса и вашего бюджета с учетом всех будущих расходов — доставки, таможни и так далее. Опытные покупатели советуют заранее определить для себя максимальную цену и не превышать ее.Подводные камни и риски: чего опасаться новичкуПокупка машины из-за рубежа всегда связана с рисками. Вот самые частые ошибки новичков:Аукционный лист составляется инспектором, и доверять ему можно, но с оглядкой на репутацию аукциона. У каждого аукциона своя система оценок. К сожалению, некоторые дефекты могут быть не указаны или не видны на фото.Как минимизировать риски: работа с брокеромНапрямую купить автомобиль на аукционе невозможно — у частных лиц просто нет доступа. Поэтому лучше выбрать правильного брокера. Его работа начинается с консультации по аукционному листу. Специалист не только видит очевидные вещи, но и понимает скрытые пометки. Если есть риски, он предупредит вас до торгов.По вашему запросу брокер может организовать дополнительный осмотр автомобиля до торгов. Это называется видеообзор. На месте специалист осмотрит салон, кузов, двигатель, ходовую часть и сделает видео, чтобы вы получили максимально полное представление о машине.Брокер обеспечивает не только участие в торгах, но и весь последующий процесс: логистику, таможенное оформление и экспорт. После выигрыша аукциона команда брокера берет на себя все заботы по доставке автомобиля из порта Японии в порт вашей страны. Если на этапах логистики или растаможки возникают сложности, брокер берет их решение на себя, действуя согласно договору. Все это позволит избежать дорогостоящих ошибок, сэкономив деньги и нервы.Автор - Никита Колесников, представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Покупка автомобиля из Японии для многих кажется сложной и рискованной авантюрой. Но на самом деле этот процесс давно стал отлаженной и технологичной системой благодаря японским автоаукционам. Как они устроены, какие подводные камни могут ждать новичка и почему без надежного брокера в этом деле не обойтись?
Японские автоаукционы: как все устроено?
Японские автоаукционы — это не шумные залы с криками и молотком, а высокотехнологичная цифровая система, не имеющая аналогов в мире. Весь процесс покупки происходит онлайн.
Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение
8 ноября, 03:03
Физически аукционы — это огромные площадки с тысячами автомобилей. Хотя возможность приехать и торговаться лично еще есть, большинство дилеров работают через интернет. В один день по всей Японии проходят десятки аукционов, и профессиональные покупатели делают много ставок для своих клиентов. Онлайн-формат помогает ничего не упустить.
Покупатели — только лицензированные компании. Каждая машина продается за несколько секунд. Торги идут в реальном времени, и побеждает тот, кто предложил самую высокую цену. Система мгновенно фиксирует победителя, и автомобиль считается проданным.
Основные игроки на рынке — это крупные аукционные дома:
USS — крупнейший аукцион с огромным выбором машин. Цены здесь часто ниже, но и оценка состояния бывает менее строгой, что требует особой внимательности.
TAA (Toyota) — здесь высокие стандарты качества. Многие машины имеют полную историю обслуживания, так как раньше были в лизинге или в корпоративном пользовании.
HAA (Honda) — предлагает много "почти новых" автомобилей. Система проверки здесь одна из самых строгих и беспристрастных.
CAA — еще один крупный аукцион, где 80% лотов еженедельно обновляется. Все машины проходят строгий техосмотр.
Процесс покупки: на что смотреть и как торговаться на японских автоаукционах
Ключевой документ на аукционе — это аукционный лист. Его можно назвать "паспортом" автомобиля. В первую очередь смотрят на общую оценку состояния. Если оценка ниже "отлично", нужно очень внимательно изучить примечания, где расписаны все царапины, вмятины и другие дефекты.
Сам момент торгов — это быстрый и динамичный онлайн-аукцион. Это не автоматические ставки по заданной цене, а живые торги, где нужно быстро реагировать. Машину выставляют на несколько секунд, и покупатели в реальном времени повышают ставки, пока не определится победитель.
Формируя стратегию ставок, важно не поддаваться азарту. "Правильная" цена складывается из нескольких факторов: текущей рыночной стоимости модели, ее состояния по аукционному листу, спроса и вашего бюджета с учетом всех будущих расходов — доставки, таможни и так далее. Опытные покупатели советуют заранее определить для себя максимальную цену и не превышать ее.
Подводные камни и риски: чего опасаться новичку
Покупка машины из-за рубежа всегда связана с рисками. Вот самые частые ошибки новичков:
Работа с непроверенным посредником. Если у компании нет прямого доступа к аукционам, она просто перепродает машину через других, делая наценку.
Перевод денег не на тот счет. Платить нужно только на официальный счет японской компании, а не частным лицам.
Путаница с годом выпуска. В ауклисте часто пишут дату первой регистрации, а не производства. Для Японии разницы нет, а для таможни в вашей стране она может быть важна.
Игнорирование местоположения авто. Если машина стоит на удаленном складе, а не на основной площадке, к цене добавляются расходы на транспортировку.
Аукционный лист составляется инспектором, и доверять ему можно, но с оглядкой на репутацию аукциона. У каждого аукциона своя система оценок. К сожалению, некоторые дефекты могут быть не указаны или не видны на фото.
Как минимизировать риски: работа с брокером
Напрямую купить автомобиль на аукционе невозможно — у частных лиц просто нет доступа. Поэтому лучше выбрать правильного брокера. Его работа начинается с консультации по аукционному листу. Специалист не только видит очевидные вещи, но и понимает скрытые пометки. Если есть риски, он предупредит вас до торгов.
По вашему запросу брокер может организовать дополнительный осмотр автомобиля до торгов. Это называется видеообзор. На месте специалист осмотрит салон, кузов, двигатель, ходовую часть и сделает видео, чтобы вы получили максимально полное представление о машине.
Брокер обеспечивает не только участие в торгах, но и весь последующий процесс: логистику, таможенное оформление и экспорт. После выигрыша аукциона команда брокера берет на себя все заботы по доставке автомобиля из порта Японии в порт вашей страны. Если на этапах логистики или растаможки возникают сложности, брокер берет их решение на себя, действуя согласно договору. Все это позволит избежать дорогостоящих ошибок, сэкономив деньги и нервы.
Автор - Никита Колесников, представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.