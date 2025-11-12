https://1prime.ru/20251112/bolgariya-864466475.html
Минэнерго Болгарии опровергло данные о дефиците бензина
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики Болгарии Жечо Станков отрицает информацию, согласно которой запасов бензина в стране хватит только на месяц с небольшим. Ранее агентство БТА со ссылкой на интервью главы управления по государственным резервам Асена Асенова сообщило, что у Болгарии осталось запасов бензина, достаточных примерно на 35 дней, а запасов дизельного топлива - более чем на 50 дней. "Поставки для болгарских граждан обеспечены на 6 месяцев вперёд бензином, на 4 месяца - дизельным топливом, на 2 месяца - авиационным топливом", - заявил на слушаниях в парламенте министр, слова которого цитирует Болгарское национальное телевидение (БНТ). Он добавил, что в случае необходимости импорта нефтепродуктов в стране достаточно "входных точек", через которые можно обеспечить поставки. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Парламент Болгарии, реагируя на санкции, принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.
