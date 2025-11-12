https://1prime.ru/20251112/germaniya-864427935.html

"Больше не нужны": В ЕС признали неудобную правду

"Больше не нужны": В ЕС признали неудобную правду - 12.11.2025, ПРАЙМ

"Больше не нужны": В ЕС признали неудобную правду

Союз машиностроителей Германии бьет тревогу: в сентябре заказы на автомобили сильно упали. По прогнозам экспертов, отрасль может потерять сотни тысяч рабочих... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T07:07+0300

2025-11-12T07:07+0300

2025-11-12T07:07+0300

мнения аналитиков

бизнес

германия

китай

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864427935.jpg?1762920423

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Союз машиностроителей Германии бьет тревогу: в сентябре заказы на автомобили сильно упали. По прогнозам экспертов, отрасль может потерять сотни тысяч рабочих мест. Почему немецкий автопром сдал позиции — в материале "Прайм"."Заметный спад и недозагрузка"В реальном выражении минус 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.Внутренних заказов убавилось на пять процентов, зарубежных — на 24%.Из еврозоны — на 13%. От остальных — на 27%, сообщили в Союзе машиностроителей Германии (VDMA).Из-за временного лага эффект от импортных пошлин Трампа полностью проявился именно в сентябре, объясняет доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Падение заказов также частично объясняется эффектом базы сентября 2024-го (тогда немецкая промышленность единовременно получила ряд крупных заказов)."В Машиностроении по-прежнему заметный спад спроса и недозагрузка", — говорит главный экономист VDMA Йоханнес Гернандт.По его словам, ситуация изменится, когда разрешатся кризисы в мировой торговле, возникшие, например, вокруг тарифов США. И произойдут реформы в Германии и Европе, которые снимут нагрузку с компаний.Опрошенные немецкой газетой Bild эксперты говорят: тарифы Трампа делают немецкий экспорт невыгодным плюс само производство стоит слишком дорого. У конкурентов, таких как Китай и некоторые страны ЕС, например Венгрия, более низкие затраты на рабочую силу и энергию.Если не принять меры, в ближайшие десять лет в немецком автопроме будет потеряно 200 тысяч рабочих мест.Показатели немецких автопроизводителей не радуют. За первые девять месяцев 2025-го прибыль у Mercedes-Benz упала на 50,3%, до 3,87 млрд евро. В прошлом году за это же время автопроизводитель заработал 7,8 млрд.Только в третьем квартале 2025-го прибыль снизилась почти на 31%, а продажи упали на 6,9%.Аналогично обстоят дела и у Volkswagen. За первые девять месяцев прибыль снизилась более чем на 60% — с 8,8 млрд до 3,4 млрд евро. Чистый убыток в III квартале составил 1,072 млрд. Годом ранее прибыль была 1,56 млрд евро.Главные конкурентыКитай давно обошел как Германию, так и другие страны по объему выпуска легкового автотранспорта: 27,5 против 4,07 миллиона штук в 2024 году, говорит заведующая кафедрой мировой экономики СПбГУ Ольга Трофименко.Впереди Германии по производству легковых автомобилей также Япония (7,14 млн штук) и Индия (4,99 млн штук)."Экспорт только одного Китая сопоставим с общим объемам производства в Германии — более четырех миллионов штук в 2023 году. Конкуренты из других стран также не дремлют", — отмечает эксперт.Поскольку качество продукции китайского автопрома постоянно растет при более скромных ценах, потребители делают выбор именно в пользу "китайцев", несмотря на имеющиеся и новые торговые барьеры. Дополнительно расширяет рынок сбыта уровень технологий, применяемых китайскими автопроизводителями.Ни Китай, ни Япония в обозримой перспективе не планируют уступать позиции европейскому автопрому, говорит Трофименко.Шаг к кризисуОбъем заказов в Германии будет падать все сильнее, считают эксперты."По моим предположениям, в течение ближайших пяти лет объем производства немецких автомобилей может сократиться примерно в десять раз по сравнению с 2022-м", — прогнозирует профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.Это вызвано тем, что Европа продолжает бессмысленную экономическую войну против России и КНР, объясняет он. Недавно Нидерланды взяли под контроль производителя чипов Nexperia, который принадлежит китайской компании. В ответ Пекин ограничил поставку в Европу чипов, необходимых автопрому.Из-за экономических войн в Европе упала энергетика, потом металлургия, сейчас машиностроение. Следующие — производители комплектующих, металлообработка, химическая промышленность, затем и сфера услуг, считает Зайнуллин."Думаю, Европа, в первую очередь Германия, придет к тому состоянию, в котором находились постсоветские республики, когда промышленное производство и экономика рухнули в целом более чем в 2,5 раза", — рассуждает эксперт.Но снижение может быть и больше, ведь на экономику Германии будет возлагаться еще и дополнительное военное бремя. Власти страны и Евросоюз в целом постоянно говорят об увеличении расходов: к 2035-му планируется выделять уже не два процента от ВВП, а целых пять.Берлин упорно и настойчиво идет к глобальному экономическому кризису, к повторению Великой депрессии, только в гораздо более худших масштабах, отмечает Зайнуллин.Варианты решенияФРГ стоит резко изменить политику в отношении России и Китая, уйти в нейтральный статус, прекратить ввязываться в геополитические авантюры, добавляет эксперт. Вместо поддержки со стороны США немцы получают только удары в спину. Зайнуллин убежден: смена политики не позволит немцам избежать экономического кризиса, но его глубина будет гораздо меньше."Можно было бы договориться с США о более низких тарифах, пересматривать производства, наращивать экспорт. Но все это очень сложно в текущих условиях, если не невыполнимо", — говорит, в свою очередь, Ксения Бондаренко.Решение проблем может лежать в увеличении расходов на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), расширение рынков сбыта за счет развивающихся экономик, восстановления экспорта (весьма проблематичное) в Россию, считает Ольга Трофименко."Вполне вероятно, правительство ФРГ примет ряд мер, как делало уже не раз, направленных на поддержку национальных производителей, — программы поддержки покупателей, направленные на обновление автомобильного ряда", —отмечает эксперт.Автопроизводители будут также вынуждены сокращать производство и персонал, возможно, перепрофилироваться. Получится ли у Германии спасти отрасль и вернуть былые позиции — покажет лишь время.

https://1prime.ru/20251110/finlyandiya-864313820.html

германия

китай

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мнения аналитиков, бизнес, германия, китай, европа, ес