"Я двойник!" Что делать, если на вас висит чужой долг

“Я двойник!” Что делать, если на вас висит чужой долг - 12.11.2025, ПРАЙМ

“Я двойник!” Что делать, если на вас висит чужой долг

В России до сих пор случаются случаи, когда человека по ошибке записывают в "должники" из-за полного тёзки с долгами. Что делать в этом случае, агентству... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12

2025-11-12T03:03+0300

2025-11-12T03:03+0300

кредит

общество

фссп

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/55/757345510_0:0:586:330_1920x0_80_0_0_4ce6c9ff26396513822ad4942cdb5ac4.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В России до сих пор случаются случаи, когда человека по ошибке записывают в "должники" из-за полного тёзки с долгами. Что делать в этом случае, агентству “Прайм” рассказала руководитель практики банкротства и корпоративных споров "Ляпунов Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.“Представьте: вы не брали кредит и исправно платите по счетам, а приставы вдруг арестовали ваш банковский счёт или ограничили выезд из-за чужого долга. В 2022 году проблему начали решать на законодательном уровне: теперь в документах для взыскания указывают дополнительные идентификаторы должника (СНИЛС, ИНН, паспортные данные и т. п.). Это снизило число ошибок почти на 80%. Однако старые исполнительные производства без таких идентификаторов всё ещё могут приводить к подобным казусам”, - рассказала она.“Если выяснилось, что на вас по ошибке "повесили" чужую задолженность, действуйте без промедления. Прежде всего, убедитесь, что долг действительно вам не принадлежит, соберите документы, подтверждающие вашу личность и непричастность – паспорт, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы”, - советует юрист.С этими данными нужно оперативно оспорить ошибку через официальные каналы. Проще всего сделать это онлайн: например, подайте заявление через портал Госуслуг (сервис "Подача заявлений и ходатайств в ФССП"), выбрав опцию "На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить". Альтернативный вариант – обратиться напрямую через интернет-приёмную ФССП на их сайте, указав тему обращения "Я двойник!".В тексте обращения опишите ситуацию и приложите сканы документов, подтверждающих, что вы – не тот должник.Заявление через Госуслуги рассматривается до 17 дней, а обращение напрямую через сайт ФССП обычно решается быстрее – примерно за двое суток. После проверки приставы признают ошибку, снимут все введённые ограничения и вернут ошибочно списанные деньги. Важно не затягивать с обжалованием, чтобы минимизировать потери: если запланирована поездка за границу, лучше добиться снятия ошибочного ограничения заранее.Если из-за чужого долга вы уже понесли серьезные убытки (сорвалась оплаченная поездка и т. п.), помните, что у вас есть право требовать компенсацию. Известен случай, когда суд встал на сторону пострадавшего и обязал ФССП возместить семье ущерб за сорванный отпуск, вызванный неверно наложенным ограничением, рассказала Ляпунова.Полностью исключить вероятность чужого долга на своём имени сложно, но есть меры профилактики. Внимательно относитесь к документам: не теряйте паспорт, не передавайте его посторонним, а в случае утраты сразу подавайте заявление в полицию. Следите за уведомлениями из банков и госорганов и своевременно реагируйте на любые странные претензии.Полезно периодически проверять свои данные в базе ФССП (через официальный сайт или мобильное приложение) либо подключить уведомления о новых исполнительных производствах через банк или портал Госуслуг.Если вдруг обнаружится ошибочное взыскание или долг-"двойник", сразу свяжитесь с приставом и предоставьте ему все необходимые документы для исправления записи. Также рекомендуется дважды в год запрашивать свою кредитную историю, чтобы убедиться, что на ваше имя никто не оформил посторонний кредит или заем.И наконец, если вы знаете, что у вас есть полный тезка-должник или подозреваете риск путаницы, можно заранее попросить внести себя в реестр “двойников”, который ведет ФССП. Достаточно отправить через интернет-приёмную службы обращение с пометкой "Я — двойник" и приложить копии документов, подтверждающих вашу личность.“После включения в этот реестр вы будете защищены от случайного наложения чужих финансовых обязательств и с гораздо меньшей вероятностью столкнётесь с проблемами ошибочного взыскания в будущем”, - заключила Ляпунова.

кредит, общество , фссп, финансы