Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864467951.html
"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы
"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы - 12.11.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы
Акционеры дочерней компании "Лукойла" "ЭЛ5-Энерго" на внеочередном собрании 26 декабря определятся по вопросу реорганизации путем присоединения других... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T15:51+0300
2025-11-12T15:51+0300
энергетика
ростов-на-дону
краснодар
астрахань
эл5-энерго
лукойл
оэс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_0cb646a5d137b03c230de5b8b9acf0bf.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акционеры дочерней компании "Лукойла" "ЭЛ5-Энерго" на внеочередном собрании 26 декабря определятся по вопросу реорганизации путем присоединения других энергетических активов "Лукойла" в России - "ВДК-Энерго" и "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", сообщила компания. "Подведение итогов заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества "ЭЛ5-Энерго" состоится 26 декабря 2025 года. В рамках реорганизации планируется присоединение АО "ВДК-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" к ПАО "ЭЛ5-Энерго". Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" в количестве 26 958 745 240 штук", - сказано в сообщении. Цена выкупа акций у акционеров, не согласных с принятием решения или не участвовавших в голосовании, составит 0,5653 рубля за ценную бумагу, сообщается на сервере раскрытия информации. В компании добавили, что реорганизация будет носить безденежный характер: уставный капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" будет увеличен за счет конвертации акций АО "ВДК-Энерго" и долей ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" в акции дополнительного выпуска ПАО "ЭЛ5-Энерго". Во внеочередном собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 22 ноября. По результатам реорганизации количество электростанций "ЭЛ5-Энерго" увеличится с 5 до 25, установленная мощность по электрической энергии вырастет более чем наполовину - с 6 ГВт до 9,5 ГВт, по тепловой энергии – более чем в 5 раз. Это сделает бизнес компании более сбалансированным, а также повысит ее финансовую устойчивость, пояснили в компании. АО "ВДК-Энерго" - одна из крупнейших энергокомпаний в ОЭС Юга России, осуществляет производство электрической и тепловой энергии, является основным поставщиком тепловой энергии в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Краснодаре, Астрахани, Волжском и Кисловодске. Установленная мощность "ВДК-Энерго" по производству электрической энергии составляет 3,2 ГВт и по тепловой энергии – 7,1 тысяч Гкал.ч. В ведении компании находятся 12 объектов генерации, использующих в качестве топлива природный газ. Единственным акционером компании является ПАО "Лукойл". ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" также расположено в ОЭС Юга России и осуществляет производство электрической энергии на основе возобновляемых источников. Установленная мощность компании по производству электрической энергии составляет 0,33 ГВт, в ее ведении находятся 5 гидроэлектростанций и 3 солнечных электростанции. Компания также является "дочкой" "Лукойла". Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции - Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции - Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,8 Гкал.ч - тепла. Доля ПАО "Лукойл" в уставном капитале компании – 65,63%.
https://1prime.ru/20251111/lukoyl-864426755.html
ростов-на-дону
краснодар
астрахань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_17e13487018dbaefc694da78db1e48cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ростов-на-дону, краснодар, астрахань, эл5-энерго, лукойл, оэс, россия
Энергетика, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР, АСТРАХАНЬ, ЭЛ5-Энерго, Лукойл, ОЭС, РОССИЯ
15:51 12.11.2025
 
"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы

"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы в "ЭЛ5-Энерго"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Лукойл"
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акционеры дочерней компании "Лукойла" "ЭЛ5-Энерго" на внеочередном собрании 26 декабря определятся по вопросу реорганизации путем присоединения других энергетических активов "Лукойла" в России - "ВДК-Энерго" и "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", сообщила компания.
"Подведение итогов заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества "ЭЛ5-Энерго" состоится 26 декабря 2025 года. В рамках реорганизации планируется присоединение АО "ВДК-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" к ПАО "ЭЛ5-Энерго". Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" в количестве 26 958 745 240 штук", - сказано в сообщении.
Цена выкупа акций у акционеров, не согласных с принятием решения или не участвовавших в голосовании, составит 0,5653 рубля за ценную бумагу, сообщается на сервере раскрытия информации.
В компании добавили, что реорганизация будет носить безденежный характер: уставный капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" будет увеличен за счет конвертации акций АО "ВДК-Энерго" и долей ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" в акции дополнительного выпуска ПАО "ЭЛ5-Энерго".
Во внеочередном собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 22 ноября.
По результатам реорганизации количество электростанций "ЭЛ5-Энерго" увеличится с 5 до 25, установленная мощность по электрической энергии вырастет более чем наполовину - с 6 ГВт до 9,5 ГВт, по тепловой энергии – более чем в 5 раз. Это сделает бизнес компании более сбалансированным, а также повысит ее финансовую устойчивость, пояснили в компании.
АО "ВДК-Энерго" - одна из крупнейших энергокомпаний в ОЭС Юга России, осуществляет производство электрической и тепловой энергии, является основным поставщиком тепловой энергии в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Краснодаре, Астрахани, Волжском и Кисловодске. Установленная мощность "ВДК-Энерго" по производству электрической энергии составляет 3,2 ГВт и по тепловой энергии – 7,1 тысяч Гкал.ч. В ведении компании находятся 12 объектов генерации, использующих в качестве топлива природный газ. Единственным акционером компании является ПАО "Лукойл".
ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" также расположено в ОЭС Юга России и осуществляет производство электрической энергии на основе возобновляемых источников. Установленная мощность компании по производству электрической энергии составляет 0,33 ГВт, в ее ведении находятся 5 гидроэлектростанций и 3 солнечных электростанции. Компания также является "дочкой" "Лукойла".
Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции - Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции - Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,8 Гкал.ч - тепла. Доля ПАО "Лукойл" в уставном капитале компании – 65,63%.
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ
Вчера, 19:12
 
ЭнергетикаРОСТОВ-НА-ДОНУКРАСНОДАРАСТРАХАНЬЭЛ5-ЭнергоЛукойлОЭСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала