"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы

"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акционеры дочерней компании "Лукойла" "ЭЛ5-Энерго" на внеочередном собрании 26 декабря определятся по вопросу реорганизации путем присоединения других энергетических активов "Лукойла" в России - "ВДК-Энерго" и "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго", сообщила компания. "Подведение итогов заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества "ЭЛ5-Энерго" состоится 26 декабря 2025 года. В рамках реорганизации планируется присоединение АО "ВДК-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" к ПАО "ЭЛ5-Энерго". Уставный капитал присоединяемых компаний будет оплачен дополнительной эмиссией обыкновенных акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" в количестве 26 958 745 240 штук", - сказано в сообщении. Цена выкупа акций у акционеров, не согласных с принятием решения или не участвовавших в голосовании, составит 0,5653 рубля за ценную бумагу, сообщается на сервере раскрытия информации. В компании добавили, что реорганизация будет носить безденежный характер: уставный капитал ПАО "ЭЛ5-Энерго" будет увеличен за счет конвертации акций АО "ВДК-Энерго" и долей ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" в акции дополнительного выпуска ПАО "ЭЛ5-Энерго". Во внеочередном собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 22 ноября. По результатам реорганизации количество электростанций "ЭЛ5-Энерго" увеличится с 5 до 25, установленная мощность по электрической энергии вырастет более чем наполовину - с 6 ГВт до 9,5 ГВт, по тепловой энергии – более чем в 5 раз. Это сделает бизнес компании более сбалансированным, а также повысит ее финансовую устойчивость, пояснили в компании. АО "ВДК-Энерго" - одна из крупнейших энергокомпаний в ОЭС Юга России, осуществляет производство электрической и тепловой энергии, является основным поставщиком тепловой энергии в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Краснодаре, Астрахани, Волжском и Кисловодске. Установленная мощность "ВДК-Энерго" по производству электрической энергии составляет 3,2 ГВт и по тепловой энергии – 7,1 тысяч Гкал.ч. В ведении компании находятся 12 объектов генерации, использующих в качестве топлива природный газ. Единственным акционером компании является ПАО "Лукойл". ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" также расположено в ОЭС Юга России и осуществляет производство электрической энергии на основе возобновляемых источников. Установленная мощность компании по производству электрической энергии составляет 0,33 ГВт, в ее ведении находятся 5 гидроэлектростанций и 3 солнечных электростанции. Компания также является "дочкой" "Лукойла". Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции - Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции - Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,8 Гкал.ч - тепла. Доля ПАО "Лукойл" в уставном капитале компании – 65,63%.

Новости

