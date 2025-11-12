Продажи Mazda в России в октябре выросли в 2,5 раза

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Mazda в России по итогам октября 2025 года выросли в 2,5 раза в годовом выражении и составили 1076 единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В октябре 2025 года в России было зарегистрировано 1076 новых автомобилей Mazda. Это в 2,5 раза (+144%) больше, чем а октябре прошлого года (441 штука)", - написал он в своем Telegram-канале. При этом, за 10 месяцев текущего года продажи составили 4541 новый автомобиль, что на 12% больше, чем в январе-октябре прошлого года, а 76% продаж пришлось на кроссовер Mazda CX-5. Также в топ-5 наиболее популярных моделей марки вошли CX-50, Atenza, CX-30 и CX-60. "Подавляющий объем автомобилей Mazda привозят к нам из Китая. На долю китайской сборки за 10 месяцев пришлось 87% новых автомобилей Mazda", - уточнил руководитель "Автостата". Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября пресс-служба "Соллерса" сообщила, что Mazda не реализовала данный опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Mazda в России по итогам октября 2025 года выросли в 2,5 раза в годовом выражении и составили 1076 единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В октябре 2025 года в России было зарегистрировано 1076 новых автомобилей Mazda. Это в 2,5 раза (+144%) больше, чем а октябре прошлого года (441 штука)", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, за 10 месяцев текущего года продажи составили 4541 новый автомобиль, что на 12% больше, чем в январе-октябре прошлого года, а 76% продаж пришлось на кроссовер Mazda CX-5. Также в топ-5 наиболее популярных моделей марки вошли CX-50, Atenza, CX-30 и CX-60.
"Подавляющий объем автомобилей Mazda привозят к нам из Китая. На долю китайской сборки за 10 месяцев пришлось 87% новых автомобилей Mazda", - уточнил руководитель "Автостата".
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября пресс-служба "Соллерса" сообщила, что Mazda не реализовала данный опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
 
