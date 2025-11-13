https://1prime.ru/20251113/neft-864514421.html

Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,8 млн баррелей

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, увеличился на 798 тысяч баррелей - до 410,393 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с середины декабря того же года наблюдался продолжительный и в целом стабильный рост, не считая трех недель нулевой динамики в феврале 2025 года и двух недель снижения в июле. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация нового президента Дональда Трампа намерена это сделать.

