https://1prime.ru/20251113/neft-864514421.html
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,8 млн баррелей
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,8 млн баррелей - 13.11.2025, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,8 млн баррелей
Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, увеличился на 798 тысяч баррелей - до 410,393 миллиона, следует из еженедельного обзора... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T21:54+0300
2025-11-13T21:54+0300
2025-11-13T21:54+0300
нефть
сша
джо байден
дональд трамп
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, увеличился на 798 тысяч баррелей - до 410,393 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с середины декабря того же года наблюдался продолжительный и в целом стабильный рост, не считая трех недель нулевой динамики в феврале 2025 года и двух недель снижения в июле. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация нового президента Дональда Трампа намерена это сделать.
https://1prime.ru/20251113/ssha-864512644.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, джо байден, дональд трамп, энергетика
Нефть, США, Джо Байден, Дональд Трамп, энергетика
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,8 млн баррелей
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 0,8 млн баррелей, до 410,4 млн