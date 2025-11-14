https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864545229.html

В "Лукойле" рассказали, когда объявят о сделке по продаже активов

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" объявит о конкретной сделке по продаже международных активов после финальных договоренностей и необходимых согласований, сообщила компания. "Лукойл" ранее сообщил о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. "О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов", - говорится в сообщении.

