В "Лукойле" рассказали, когда объявят о сделке по продаже активов
В "Лукойле" рассказали, когда объявят о сделке по продаже активов
"Лукойл" объявит о конкретной сделке по продаже международных активов после финальных договоренностей и необходимых согласований, сообщила компания. | 14.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" объявит о конкретной сделке по продаже международных активов после финальных договоренностей и необходимых согласований, сообщила компания. "Лукойл" ранее сообщил о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. "О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов", - говорится в сообщении.
